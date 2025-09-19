Плащайте с карти след 1 януари

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Омбудсманът Велислава Делчева посъветва гражданите, когато е възможно, след 1 януари 2026 г. да плащат с карти. Целта е да се избегне плащане в левове и връщане на ресто в евро — това може да доведе до грешки.
Това беше казано по време на изнесена приемна в град Дупница, в рамките на кампанията „Пенсиите в евро“.
Идеята е да се информират възрастните хора по теми като преизчисляването на пенсиите в евро, разпознаване на фалшиви банкноти, опасности от телефонни измами, преподписване на договори и т.н.
Омбудсманът съветва хората да не бързат да обменят левове сега, защото някои банки все още вземат такси за тази услуга. След въвеждането на еврото – от 1 януари 2026 – хората ще могат спокойно да обменят в БНБ и в останалите банки без такса.

Това е полезна инициатива, защото навременната информация ще помогне на хората, особено възрастните, да се подготвят психически и финансово за преминаването към еврото.
Подсказването, че случаите на измами могат да се увеличат, е важно — много от проблемите започват от липса на информация.

