Плувецът Цанко Цанков дари на Музея на спорта плувната си шапка и очилата от 24-часовото плуване в Дунав

Плувецът Цанко Цанков дари на Музея на спорта плувната си шапка, очилата и сертификата от успешното 24-часово и 30-минутно плуване в река Дунав, осъществено през август тази година.

Церемонията се състоя в Музея на спорта в сектор "А" на стадион "Васил Левски", сектор А и на нея присъстваха Весела Лечева - председател на Българския олимпийски комитет, и Георги Аврамчев - председател на Българската федерация по плувни спортове.

"Това признание е сбъдната мечта за мен, винаги съм казвал, че няма невъзнаграден труд. Постиженията ми са резултат на дълги години усилени тренировки, особено в откритите води, за да достигнем до тази наистина дълга продължителност на плуването - едно цяло денонощие", каза Цанков.

Цанков разкри, че отделя голямо внимание на загрявката преди плуванията в ледени води, което му помага да избегне контузии.

"Преплувал съм над 50 000 тренировъчни и състезателни километри и съм установил, че най-важното нещо да се опазя от контузии е защото отделям много време на загрявката преди самото състезание или тренировка. Плуването в ледени води е един от най-динамично развиващите се спортове в последните години. Това е един от най-екстремните спортове в света поради тежките условия, в които се провежда. Аз имам добра подготовка, особено от водите на Черно море, където тренирам целогодишно в родния ми град Бургас. Около 70 процента от високите постижения се дължат на психиката", заяви Цанко Цанков след церемонията.

Плувецът води подготовка за предстоящото участие на световното първенство в ледени води, както и в Световната купа по зимно плуване. През следващата година Цанков ще опита да завърши веригата ocean 7 с преплуването на протока Цугару в Япония и Ламанша, където ще опита да стане първият българин, преплувал канала между Англия и Франция в двете посоки.