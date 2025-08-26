По-късно начало на учебния ден?

Министърът на образованието Красимир Вълчев изпраща писмо до училищата с призив да обсъдят възможността учебните часове да започват по-късно. Според него анализите показват, че половин до един час по-късно начало подобрява мотивацията и резултатите на учениците.

Най-голямото препятствие пред промяната е двусменният режим, който засяга най-вече големите градове и столицата – там 85 училища работят на две смени, докато 188 са на една. В цялата страна на двусменен режим са 231 училища от общо 2329.

Вълчев допълни, че от ноември ще влезе в сила и забраната за телефони в час. По думите му това ще помогне на учениците да бъдат по-концентрирани.