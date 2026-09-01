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Победоносен старт за Наоми Осака на US Open

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Японката се измъчи срещу рускиня на старта на турнира.

победоносен старт наоми осака open
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Двукратната шампионка Наоми Осака (Япония) стартира с успех участието си на Откритото първенство на САЩ по тенис, надигравайки рускинята Анастасия Захарова на централния корт в Ню Йорк.

28-годишната японка, която взе титлата през 2018-а и 2020-а, спечели със 7:6(6), 7:6(3) за малко над два часа на корта.

Победата не дойде лесно, въпреки че Осака натрупа солидна преднина и в двата сета, повеждайки с 5:2 в първия и с 5:3 във втория. И в двата случая, обаче, 101-вата в света Захарова успяваше да си извоюва тайбрек. Бившата номер 1 Осака спечели първия тайбрек с 8:6 точки при третия си сетбол, а втория със 7:3 точки, за да си осигури място във втория кръг.

Там нейна опонентка ще бъде водачката в световната ранглиста на двойки Катержина Синякова (Чехия), която се справи с Елизабета Кочарето (Италия) с 6:3, 6:2.

Носителката на титлата от 2022 година Ига Швьонтек (Полша) също спечели двубоя си от първия кръг. Полякинята, която е поставена под номер 8, надигра Сиюй Ван (Китай) с 6:2, 6:3 за час и 28 минути. Така Швьонтек записа 28-а поредна победа в откриващ мач на турнири от Големия шлем, като последното ѝ - и единствено, поражение дойде на "Уимбълдън" през 2019-а срещу Виктория Голубич (Швейцария).

"Не се отнасям към тези мачове, сякаш те трябва да са лесни. Не ги приемам за даденост. Винаги съм готова от самото начало на турнира да играя с интензитет и съм готова за нивото", каза Швьонтек, цитирана от уебсайта на УТА.

25-годишната полякиня ще срещне 449-ата в света Надя Подороска (Аржентина), която победи Симона Валтерт (Швейцария) с 4:6, 7:6(5), 6:3.

Шампионката от "Уимбълдън" Линда Носкова (Чехия) спечели двубоя си от първия кръг срещу представителката на домакините Кейти Волинец със 7:5, 6:1, докато миналогодишната финалистка Аманда Анисимова (САЩ) надигра сънародничката си Ашлин Крюгер с 6:1, 6:3.

#US Open 2026 #Анастасия Захарова #Наоми Осака

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