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Почина доайенът на антропологията у нас проф. Йордан Йорданов

от БНТ
18:02, 22.02.2022
Чете се за: 00:57 мин.
Общество
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Проф. Йордан Йорданов е световноизвестен учен, дългогодишен директор на Института по експериментална морфология и антропология при БАН.

С модерни научни методи създава реконструкции на главите на десетки видни българи - владетели, царе, революционери, възрожденци, сред които Георги Раковски, Любен Каравелов, Захари Стоянов. За 40 години е реконструирал над 70 лица.

Автор е на самостоятелни монографии, научни публикации, пластични антропологични реконструкции на меките тъкани на главата, антропологични експозиции и самостоятелни изложби. Негови реконструкции са представяни в Япония, Франция, САЩ, Германия, Русия. Много български музейни сбирки са обогатени с негови работи.

Проф. Йорданов е основател на Българското антропологично дружество, дългогодишен университетски преподавател.

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#проф. Йордан Йорданов #антропология #почина
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