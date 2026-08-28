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Почина норвежкият крал Харалд V и мотото „Всичко в името на Норвегия“

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Норвегия потъна в скръб - на 89-години тази сутрин почина крал Харалд Пети. След смъртта на Елизабет Втора, той беше най-възрастния действащ монарх и най-възрастен държавен глава в Европа. Обичан от норвежците, крал Харалд заемаше трона в продължение на 35 години. За следата, която ще остави в норвежката история и какво следва?

Реформист, природозащитник, човек, който не се страхува да нарушава протокола. През 1937г. Харалд е първия монарх, роден в Норвегия от 14-и век. Заедно с майка му и сестрите му бягат в Съединените щати по време на нацистката окупация на кралството. Учи в обикновено училище и не се ползва с привилегии, завършва и военноморска школа. Изкусен във ветроходството, бъдещият крал участва три пъти на Олимпийски игри. През 50-те години се влюбва в Соня Харалдсен - дъщеря на търговец. Цели 9 години му отнема да получи благословия да се ожени за нея. Успява едва след заплаха да се откаже от престола. Двамата са заедно в продължение на 58 години.

принц Харалд: „Надявам се, че аз и Соня ще бъдем достойни за задачата, която ми е възложена по рождение.“

Възкачва се на трона през 1991-ва и до сетния си дъх следва мотото „Всичко в името на Норвегия". През последните години здравето му се влошава, но казва, че е положил клетва и няма да абдикира. Кралят в Норвегия има церемониална функция, но това не спира Харалд V да отправя многократни послания за единство на нацията.

крал Харалд V: „Норвежците са момичета, които обичат момичета, момчета, които обичат момчета и момичета и момчета, които се обичат. Норвежците вярват в Господ, в Аллах, във всичко и в нищо.“

С камбанен звън и топовни салюти, със свалени наполовина знамена и море от цветя и картички - така днес в кралството почитат своя обичан монарх.

Кристин Силинг Клаусен, жителка на Осло: „Той беше прекрасен крал. Беше дядо на цялата страна.“

Кнут Банг, жител на Осло: „Участвам в кралската регата и съм го срещал няколко пъти. Пили сме по бира заедно. Имаше страхотно чувство за хумор.“

Погребението ще бъде след 10-12 дни. А Норвегия вече има нов крал - Хокон Осми. Вместо коронация, новият монарх ще получи благословия. Заедно с него на трона застава и съпругата му Мете-Марит. Името ѝ беше замесено в аферата „Епстийн" и то броени дни, след като синът ѝ е осъден за изнасилване. Големи са очакванията към новото кралско семейство, голяма е и за норвежците празнината, която остава след смъртта на обичания от тях крал Харалд.

#Всичко в името на Норвегия #Харалд 5-ти #норвежкия крал #мото #почина

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