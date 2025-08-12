Походът на Лудогорец към Шампионската лига минава през Унгария

Отборът на Лудогорец гостува тази вечер на Ференцварош в мач реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Срещата в Будапеща ще започне в 21:15 часа българско време.

Преди шест дни двата отбора не излъчиха победител и завършиха наравно 0:0, оставяйки интригата жива за реванша на „Групама Арена“.

През уикенда Ференцварош победи убедително като гост Ниредхаза с 4:1. Така вече има два успеха и равенство в местното първенство. Лудогорец също записа успех – 3:0 като гост над Славия.

Треньорът на „орлите“ Руи Мота ще може да се довери на титулярната си единайсеторка.

Лудогорец свикна да играе продължения. Българският шампион спечели в добавените времена на сблъсъците с Риека и Динамо Минск в предишните два кръга. Разградчани демонстрират отлична физическа подготовка и чисто кондиционно надиграват съперниците си.

Двата отбора вече изиграха пет мача. Ференцварош има леко предимство. Равенствата са две след 0:0 от миналата седмица. Добарата новина за Лудогорец е завръщането на Оливие Вердон, който пропусна първия двубой. Лошата обаче е липсата на Бърнард Текпетей, който е наказан за натрупани картони. Аут са още Квадво Дуа и Агибу Камара.

Победителят от тази двойка ще играе срещу победителя от Шкендия - Карабах за влизане в основната схема на Шампионската лига. Който падне, ще срещне загубилия от същата двойка в плейофа на Лига Европа. В първия мач азерите победиха с 1:0 като гост.