Покемоните - 30 години приключения

Чете се за: 02:30 мин.
По света
забраниха покемон гоу иран
Когато през 1996 г. в Япония се появяват игрите Pokémon Red и Pokémon Green за Game Boy, никой не предполага, че това е началото на едно от най-големите попкултурни явления в света. Създадени от Сатоши Таджири, вдъхновен от детското си хоби да събира насекоми, покемоните бързо излизат извън рамките на видеоигрите и превземат телевизията, киното и дори улиците.


През 1997 г. стартира анимето с вече легендарния тандем Аш Кечъм и неговия верен приятел Пикачу. Само година по-късно сериалът се появява и извън Япония, превръщайки се в световен хит. Децата по цял свят започват да мечтаят да станат „покемон треньори“ и да хванат всичките 151 създания от първото поколение.


Към края на 90-те години започва нова мания – покемон картите. Училищата се изпълват с деца, които разменят, търгуват и спорят коя карта е по-силна. През 1999 г. на голям екран излиза и първият филм – Pokémon: The First Movie. Мюту и Пикачу трогват публиката и затвърждават позицията на франчайза в сърцата на феновете.


През 2000-те години Pokémon продължава да се разраства – нови поколения игри, нови покемони и още повече епизоди от анимето. Всеки нов регион носи свежи идеи, но и запазва класическото усещане за приключение.

Революцията Pokémon GO
2016 г. е годината, в която Pokémon буквално завладява улиците. Мобилната игра Pokémon GO кара милиони хора да излязат навън и да ловят покемони в реалния свят. Паркове, площади и дори центрове на градове се превръщат в арени за тренировки и битки.


През 2021 г. франчайзът отпразнува своята 25-та годишнина със специални издания и събития. Сега, когато Pokémon навършва 30 години, феновете очакват още по-големи изненади – нови игри, нови филми и, разбира се, още приключения със старите любимци.

