Цените на храните: На места надценките стигат до 90%
Задействат BG-Alert заради очаквани валежи в района на...
Взривове са предшествали пожара в "Стомана...
Поклонението пред Иван Зафиров ще се състои в неделя

Спорт
Ще бъде в централното предверие на Сектор А на Националния стадион.

годишна възраст почина легендата цска иван зафиров
Снимка: ЦСКА
Поклонението пред тленните останки на Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“, съобщиха от ЦСКА.

„Армейци, поклонението пред легендарния Иван Зафиров ще се състои на 19 октомври (неделя) от 10:30 ч. в централното предверие на Сектор А на Националния стадион „Васил Левски“. 9-кратният шампион на България ни напусна днес на 77-годишна възраст. Нека заедно да почетем славния ни защитник! Легендите не умират!“, написаха от клуба.

