БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
БНТ 3 излъчва на живо многобоя и финалите на европейското...
Чете се за: 01:30 мин.
Вейпове, бонбони и близалки с дрога: Митниците разкриха...
Чете се за: 02:55 мин.
Кметът на Кърджали след разпита в полицията: Не съм...
Чете се за: 00:55 мин.
"Маркет линкс": 3 от 4 българи искат работещо...
Чете се за: 05:52 мин.
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в...
Чете се за: 01:47 мин.
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за...
Чете се за: 02:40 мин.
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Чете се за: 02:40 мин.
„Тренд“: Кабинетът стартира с 45% одобрение
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пол Мание спечели 18-ия етап в Джиро д'Италия и направи голяма крачка към цикламената фланелка

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
Запази

Спринтьорът на Соудал Куик-Степ си върна лидерството при точките три етапа преди края на Обиколката на Италия

Пол Мание спечели 18-ия етап в Джиро д'Италия и направи голяма крачка към цикламената фланелка
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Французинът Пол Мание записа трета етапна победа в 109-ото издание на Обиколката на Италия и направи сериозна заявка за спечелване на цикламената фланелка.

Състезателят на Соудал Куик-Степ триумфира в 18-ия етап, който се изразяваше в 171 километра от Фай дела Паганела до Пиеве ди Солиго, след отлично проведен финален спринт. Мание бе изведен перфектно от съотборника си Яспер Щуйвен, а стесненият финал му позволи да заеме най-добрата позиция и да удържи атаките на съперниците.

Французинът пресече финала за 3:46:50 часа - време, което записа и основната група. Втори и трети останаха италианците Едоардо Дзамбанини и Джонатан Милан.

Основният конкурент на Мание за цикламеното трико, еквадорецът Джонатан Нарваес, завърши едва 18-и и не успя да добави точки към актива си. Така три етапа преди края на надпреварата Мание вече води с 195 точки, с 37 повече от Нарваес.

В генералното класиране промени не настъпиха. Лидер остава Йонас Вингегор с аванс от 4:03 минути пред Феликс Гал и 4:27 пред Таймен Аренсман. Датчанинът е начело и в класирането при катерачите.

В петък предстои един от най-тежките планински етапи в състезанието – 151 километра от Фелтре до Алеге, който може да внесе сериозни размествания в битката за крайните позиции.

#Пол Мание #Джиро д'Италия 2026

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за извършено длъжностно престъпление по обществена поръчка
1
Демерджиев за ареста на кмета на Кърджали: Касае се за съмнение за...
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
2
Арестуваха кмета на Кърджали Ерол Мюмюн (ВИДЕО)
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по художествена гимнастика пряко по БНТ 3
3
Гледайте многобоя и финалите на европейското първенство по...
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до наркотици става все по-лесен
4
След трагедията в Благоевград: Ученичка разказва, че достъпът до...
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал "Младост"
5
СОС гласува изграждането на 75-метровата сграда в столичния квартал...
Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър незаконни мрежи в езерото „Вая“
6
Удар срещу бракониерите в Бургаско: откриха близо километър...

Най-четени

Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с песните
1
Село без жители, но с жива душа: Как Доброван продължава да живее с...
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа, поръчали са си дрога по интернет
2
Трагедията в Благоевград: Децата са били част от театрална трупа,...
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
3
Задържаха прокурорския син Васил Михайлов в столичен квартал
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са версиите на разследващите?
4
След трагедията със загиналото момиче в Благоевград: Какви са...
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след потоп във Велико Търново
5
Наводнени улици, отнесено кръгово кръстовище и коли под вода след...
24 май е обявен за „Ден на българското културно наследство“ в Лас Вегас
6
24 май е обявен за „Ден на българското културно...

Още от: Още

Елитът на българската фехтовка се събира в София за държавното първенство
Елитът на българската фехтовка се събира в София за държавното първенство
Министър Енчо Керязов ще открие Световната купа по спортна акробатика в Бургас Министър Енчо Керязов ще открие Световната купа по спортна акробатика в Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
Карлос Насар отвя конкуренцията и в анкетата за Спортист на месеца Карлос Насар отвя конкуренцията и в анкетата за Спортист на месеца
Чете се за: 02:35 мин.
Спортни новини 28.05.2026 г., 12:30 ч. Спортни новини 28.05.2026 г., 12:30 ч.
Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Сингапур Сестри Стоеви се класираха за четвъртфиналите на турнир по бадминтон в Сингапур
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 28.05.2026 г., 06:30 ч. Спортни новини 28.05.2026 г., 06:30 ч.

Водещи новини

ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на антикорупционния орган и функциите на главния прокурор
ЕК размрази 370 млн. евро по ПВУ, спрени заради реформата на...
Чете се за: 04:30 мин.
По света
Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички Иван Демерджиев: Никой не стои над закона, законите са за всички
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки Разпит на кмета на Кърджали Ерол Мюмюн доведе до политически престрелки
Чете се за: 06:30 мин.
У нас
Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна Благомир Коцев: Скоро ще бъде издаден акт за разрушаване на незаконния комплекс край Варна
Чете се за: 06:10 мин.
У нас
САЩ и Иран са постигнали сделка
Чете се за: 02:55 мин.
По света
Бащата на загиналото в Благоевград момиче със собствено разследване...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Какви са рисковете от употреба на дизайнерска дрога?
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Съдът отстрани от длъжност кмета на Лом
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ