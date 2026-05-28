Пол Мание спечели 18-ия етап в Джиро д'Италия и направи голяма крачка към цикламената фланелка

Французинът Пол Мание записа трета етапна победа в 109-ото издание на Обиколката на Италия и направи сериозна заявка за спечелване на цикламената фланелка.

Състезателят на Соудал Куик-Степ триумфира в 18-ия етап, който се изразяваше в 171 километра от Фай дела Паганела до Пиеве ди Солиго, след отлично проведен финален спринт. Мание бе изведен перфектно от съотборника си Яспер Щуйвен, а стесненият финал му позволи да заеме най-добрата позиция и да удържи атаките на съперниците.

Французинът пресече финала за 3:46:50 часа - време, което записа и основната група. Втори и трети останаха италианците Едоардо Дзамбанини и Джонатан Милан.

Основният конкурент на Мание за цикламеното трико, еквадорецът Джонатан Нарваес, завърши едва 18-и и не успя да добави точки към актива си. Така три етапа преди края на надпреварата Мание вече води с 195 точки, с 37 повече от Нарваес.

В генералното класиране промени не настъпиха. Лидер остава Йонас Вингегор с аванс от 4:03 минути пред Феликс Гал и 4:27 пред Таймен Аренсман. Датчанинът е начело и в класирането при катерачите.

В петък предстои един от най-тежките планински етапи в състезанието – 151 километра от Фелтре до Алеге, който може да внесе сериозни размествания в битката за крайните позиции.