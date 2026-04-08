Полицейска акция в Перник: В пункт за изкупуване на метали е открит тефтер със списък имена и пари

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 02:12 мин.
Полицейска акция в Перник: В пункт за изкупуване на метали е открит тефтер със списък имена и пари
В пункт за изкупуване на метали е открит и иззет тефтер със списък от имена и пари по време на полицейска акция, проведена в Перник срещу изборните нарушения, съобщиха от полицията. По случая е образувано едно досъдебно производство.

Оттам информират и за образувани три преписки по случаи, които са съотносими към нарушаване на изборните права на гражданите.

В акцията са участвали служители на криминална, икономическа, охранителна и пътна полиция, разследващи полицаи, експерти и сили на жандармерията, допълниха от пресцентъра на МВР в Перник. Били са изградени контролно-пропускателни пунктове на ключови места, като в рамките на операцията са проверени 247 лица и 108 моторни превозни средства, както и 28 търговски обекта съвместно с представители на Националната агенция за приходите, Областната дирекция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. Сред инспектираните са още заложни къщи, валутни бюра, пунктове за черни и цветни метали, офиси за бързи кредити и 25 рискови места за купуване и продаване на гласове.

От областната дирекция допълниха, че има образувани още три бързи производства за управление на автомобил след употреба на алкохол, притежание на наркотични вещества и незаконно присъединяване към електропреносната мрежа.

В рамките на операцията са съставени 13 акта по Закона за българските лични документи, 36 акта и фиша по Закона за движение по пътищата и 20 акта по Закона за гражданската регистрация. Проверени са и 35 души, познати на органите на реда.

От пернишката полиция информират още, че към настоящия момент са постъпили 21 сигнала за купуване на гласове, като по тях се работи активно. Образувани са шест досъдебни производства, задържани са общо седем души. Връчени са над 103 предупредителни протокола.

