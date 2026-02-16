БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се...
Чете се за: 00:32 мин.
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория...
Чете се за: 04:25 мин.
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали...
Чете се за: 02:12 мин.
Шумен остава без вода за неопределено време заради авария...
Чете се за: 01:15 мин.
Запалиха автомобила и входната врата на кмета на Бистрица
Чете се за: 02:00 мин.

Политически привкус на карнавала в Рио

Чете се за: 01:05 мин.
По света
рио жанейро започна традиционният карнавал снимки
Карнавалът в Рио е в разгара си. Политиката, обаче, успя да намери място и сред блясъка, и ритмите на Самбадрома.

Една от най-известните школи по самба предизвика остри политически реакции, след като превърна живота на бразилския президент Лула да Силва в своя основна тема за парада. Организаторите определят почитта към президента като художествен разказ за пътя на Лула от бедното детство до президентския пост, но опозицията тълкува спектакъла като форма на ранна предизборна кампания. Скандалът идва в чувствителен политически момент, тъй като през октомври предстоят избори, на които 80-годишният президент се стреми към четвърти мандат. Опозиционните партии вече заведоха съдебни дела срещу организаторите на парада, а президентският екип инструктира министрите да не правят политически изявления.

#Луис Инасио Лула да Силва #карнавал #Рио де Жанейро #скандал

Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
Кризата с горивата се задълбочава в Куба, как се справят кубинците? (СНИМКИ)
В Рио де Жанейро започна традиционният карнавал (СНИМКИ) В Рио де Жанейро започна традиционният карнавал (СНИМКИ)
Чете се за: 02:25 мин.
Сватба за св. Валентин: Над 100 двойки се венчаха в Перу Сватба за св. Валентин: Над 100 двойки се венчаха в Перу
Чете се за: 00:30 мин.
Земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано край бреговете на Централно Чили Земетресение с магнитуд 6,6 е регистрирано край бреговете на Централно Чили
Чете се за: 00:12 мин.
Срещу режима във Венецуела: Мачадо заклейми повторното задържане на свой съмишленик Срещу режима във Венецуела: Мачадо заклейми повторното задържане на свой съмишленик
Чете се за: 00:42 мин.
Амнистия във Венецуела: Освободени са няколко опозиционни политици Амнистия във Венецуела: Освободени са няколко опозиционни политици
Чете се за: 01:37 мин.

МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие
МВР: Намерените в хижа "Петрохан" гилзи и куршуми не са...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица Вижте видео от опожаряването на колата на кмета на Бистрица
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп ЕС ще участва като наблюдател в заседанието на Съвета за мир на Тръмп
Чете се за: 01:32 мин.
По света
Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години Случаят с намерената в куфар Евгения: Съдът намали присъдата на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години
Чете се за: 02:12 мин.
Сигурност и правосъдие
Делото за смъртта на Сияна: Липсват 12 снимки от втория оглед на...
Чете се за: 04:25 мин.
У нас
Продължава разчистването на пътя Велинград – Сърница
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Полицейска акция в с. Българи край Царево, претърсва се имот на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
2 г. от смъртта на Навални: Митинги в памет на убития опозиционер...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
