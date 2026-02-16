Политически привкус на карнавала в Рио

Карнавалът в Рио е в разгара си. Политиката, обаче, успя да намери място и сред блясъка, и ритмите на Самбадрома.

Една от най-известните школи по самба предизвика остри политически реакции, след като превърна живота на бразилския президент Лула да Силва в своя основна тема за парада. Организаторите определят почитта към президента като художествен разказ за пътя на Лула от бедното детство до президентския пост, но опозицията тълкува спектакъла като форма на ранна предизборна кампания. Скандалът идва в чувствителен политически момент, тъй като през октомври предстоят избори, на които 80-годишният президент се стреми към четвърти мандат. Опозиционните партии вече заведоха съдебни дела срещу организаторите на парада, а президентският екип инструктира министрите да не правят политически изявления.