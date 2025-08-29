Полша не спря Лука Дончич, но разочарова Словения на Евробаскет 2025 (ВИДЕО)

Националният отбор на Полша даде заявка за отлично представяне на Евробаскет 2025. Един от домакините на шампионата на Стария континент отказа Словения със 105:95 в мач от първия кръг в група D. В „Сподек Арена“ интрига през първото полувреме не липсваше, но момчетата на Игор Миличич увеличиха оборотите в нападение и лишиха от възможността баскетболистите на Александър Секулич да стартира с успех.

Въпреки че не спряха Лука Донич, който за пореден път се развилня, поляците си свършиха работата, лимитирайки част от неговите съотборници. Така полският отбор отново се оказа черна котка за "даконите", след като на предишното европейско първенство ги елиминира на четвъртфиналите.

На 30 август (събота) „Дружина полска“ спори с Израел, а словенците ще имат още по-тежък съперник в лицето на Франция.

Двата отбора вървяха ръка за ръка в дебютните минути, изпълнени с висока резултатност. Лука Дончич и Грегор Хроват се погрижиха нападението на словенците да върви като по ноти, докато от другата страна Матеуш Понитка и Джордан Лойд отговаряха на всяко предизвикателство. В крайна сметка един от домакините на турнира се откъснаха с 4 точки в края на дебютната част.

Лойд се превърна в още по-голям кошмар за словенската защита във втория период и това остави лидерството в ръцете на поляците. Стрелбата зад дъгата вдъхнови символичните домакини да сътворят обрат, но полският отбор имаше последната дума и се прибра в съблекалнята при 47:46.

POLAND ON A ROLL



Home side started the second half with a 15-3 run#EuroBasket x @KoszKadra pic.twitter.com/oLW1uxXALb — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 28, 2025

Ударен старт, дело на Анджей Плюта и Михал Соколовски, доведе до двуцифрена разлика за един от домакините на турнира при откриването на второто полувреме. Магията на Дончич влезе в действие и позволи на „драконите“ да се отърсят от шока, но поляците нямаха спиране и след 30 минути игра се радваха актив от 11 точки.

Усилията на Клемен Препелич, Едо Мурич и Дончич показаха, че словенският тим не е готов да развее бялото знаме в заключителната четвърт. И този път поляците имаха противодействие, тъй като Александър Балцеровски, Понитка и Лойд върнаха спокойствието в редиците им по пътя към победата.

Джордан Лойд блесна за победителите със своите 32 точки, включително и със 7 успешни шута зад арката. Матеуш Понитка го последва с 23 и 7 борби, Анджей Плюта отбеляза 15, Александър Балцеровски регистрира 11 и 6 овладени под двата ринга топки.

Лука Дончич бе познатият лидер за словенците, отчитайки се с 34 точки и 9 асистенции. Едо Мурич завърши със 17 точки, Грегор Хроват има 15 и 4 точни стрелби от далечна дистанция.