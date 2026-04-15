Поне четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Поне 4-ма души загинаха и 20 бяха ранени при нова стрелба в средно училище в южната турска провинция Кахраманмараш, съобщи губернаторът на провинцията. Стрелецът е ученик, но засега не се съобщават повече подробности

Стрелбите в училища са много редки в Турция, но това е вторият такъв случай за два дни.

Вчера 16 души бяха ранени след като тийнейджър откри стрелба в училище друга южна турска провинция - Шанлъурфа. 19-годишният стрелец се самоуби, след като пристигналите на място полицаи се опитаха да го задържат. Той е бивш възпитаник на училището. Мотивите му остават неизвестни.