Четирима загинали и 20 ранени при нoва стрелба в училище в Турция

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Стрелецът е ученик, мотивите за нападението остават неясни

поне четирима загинали ранени нoва стрелба училище турция
Нова стрелба в училище в Южна Турция. Загинали са трима ученици и един учител, ранените са 20.

Стрелбата е станала в средно училище в южна турска провинция. Нападателят е ученик в 8-и клас в същото училище. Той се е прострелял и също е починал.

За атаката е използвал 5 оръжия и 7 пълнителя на баща си – бивш служител на правоохранителните органи. Мотивите за нападението остават неясни.

снимки: БТА

Мюкеррем Юнлюйер, валия на окръг Кахраманмараш: "Четирима от ранените са с по-тежки наранявания и в момента се оперират. Разследването продължава. Надяваме се ранените да се възстановят скоро. Няма стрелби в други училища, въпреки такива постове в социалните медии. Стрелба е имало само тук."

Стрелбите в училища по принцип са много редки в Турция. Но това е вторият такъв случай за два дни.

Вчера 16 души бяха ранени, след като тийнейджър откри стрелба в училище друга южна турска провинция - Шанлъурфа. 19-годишният стрелец се самоуби, след като пристигналите на място полицаи се опитаха да го задържат. Той е бивш възпитаник на училището. Мотивите му остават неизвестни.

#Южна Турция # Кахраманмараш #стрелба в училище

