Пореден силен мач за Виктор Уембаняма, французинът изведе Сан Антонио отново до успеха

Спорт
Уемби се отличи с 31 точки, като добави 14 борби на смеката си.

Снимка: БГНЕС
Виктор Уембаняма продължава с блестящото си представяне. Французинът изведе Сан Антонио Спърс до победата в първенството на НБА.

„Шпорите“ записаха трети пореден успех през сезона, този път със 118:107 срещу Бруклин.

Спърс пропиляха аванс от 26 точки по време на мача. Уемби се отличи с 31 точки, като добави 14 борби на смеката си. Новобранецът Дилън Харпър записа 20 точки.

Кам Томас вкара 40 за Нетс и се изравни с Кевин Дюрант по брой мачове с 40+ точки – 10. Преди тях са Винс Картър със 17 и Кайри Ървинг с 14.

Рекордно представяне записа Остин Рийвс, реализирайки 51 точки. Рийвс изведе Лос Анджелис Лейкърс към нова победа – със 127:120 срещу Сакраменто, като отборът бе и без двете големи звезди – Лука Дончич, контузил пръст, и ЛеБрон Джеймс. Рийвс вкара 6 тройки, а добави и 9 асистенции и 11 борби.

Рийвс стана едва четвъртият играч в последните 40 години с 50+ точки, 11 борби и 9 асистенции след Дончич, Ръсел Уестбрук (два пъти) и Джеймс Хардън. Последно с екипа на Лейкърс играч постига нещо такова през 1963 г., когато Елджин Бейлър вкарва 50 точки и добавя 15 борби и 11 асистенции срещу Бостън.

ДеАндре Айтън вкара 22 точки с 15 борби, а Руи Хачимура - 18 точки.

За Кингс Зак ЛаВин вкара 32 точки, ДеМар ДеРозан – 21, Домантас Сабонис наниза 10 точки с 14 борби, а Денис Шрьодер – 18 точки.

ЛаМело Бол записа 11-тия си трипъл дабъл, а Шарлът победи Вашингтон със 139:113. ЛаМело вкара 38 точки и добави по 13 борби и асистенции.

Новобранецът Кон Нюпел завърши с 20 точки, а Майлс Бриджис – с 22. Си Джей МакКълъм вкара 24 за „Вълшебниците“, а Алекс Сар – още 21.

Купър Флаг продължава да подобрява резултатността си в НБА и записа 22 точки при успеха на Далас над Торонто със 139:129. Антъни Дейвис добави 25 точки и 10 борби. Скоти Барнс реализира 33 точки и 11 борби за гостите.

