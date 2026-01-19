Поройни валежи в Южна Франция доведоха до наводнения

Поройни валежи в Южна Франция доведоха до големи наводнения и затваряне на пътища и училища, а националната метеорологична служба „Метео Франс“ издаде второто по степен предупреждение за буря за три департамента и Корсика, предаде ДПА.

На средиземноморския остров се очакват проливни дъждове тази вечер и утре, предупреди „Метео Франс“ и обяви оранжев код за опасно време. Тя се аргументира, че валежите може да причинят бързо повишаване на нивата на реките и наводнения.

Жителите на два района в Нарбон на френското крайбрежие бяха принудени да прекарат миналата нощ в евакуационен център като предпазна мярка. Местните власти по-късно им позволиха да се върнат по домовете си.

Над 40 пътища остават затворени, а училищата на 109 места също няма да отворят врати утре.

Службите за извънредни ситуации са отговорили на 72 сигнала. Един човек е пострадал тежко при инцидент, свързан с лошото време.

Множество пътища около град Перпинян са затворени за движение, като са се образували дълги колони от автомобили.

Обилните валежи междувременно облекчиха постоянния недостиг на вода в региона.

В департамент Източни Пиринеи премахнаха ограниченията за водоподаване, които бяха наложени преди известно време.

Властите в Перпинян заявиха, че нивата на реките са се върнали към нормалното, а подземните водни резерви са възстановени.