Ако мислиш, че Антарктика е само лед и пингвини – време е да видиш истината отблизо. От 5 до 30 септември Мостът на влюбените до НДК ще се превърне в портал към Ледения континент.



Фотографката Марина Великова показва 60 уникални кадъра – не само спиращи дъха ледени пейзажи, но и портрети на български учени, които работят там.



Темите са повече от актуални – климатични промени, грижа за Земята, опазване на природата. А ако ти е скучно само да гледаш снимки – не се притеснявай:

Чрез QR кодове ще чуеш как звучи Антарктика (да, тя има собствен саундтрак! )

ще гледаш интервюта с хората, които наистина са били там.



Изложбата е част от проекта „Антарктика в нови измерения“, който вече обиколи София, Пловдив, Варна и Банско.



Входът е свободен. Така че ако си готов за бягство от жегата и искаш да научиш нещо различно – Антарктика те чака в сърцето на София!