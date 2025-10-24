БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Последен ден от "Синелибри" - награждават победителите в конкурса

Виолета Русенова
Всичко от автора
Чете се за: 01:47 мин.
Общество
Силви Вартан е специален гост

Последен ден от "Синелибри" - награждават победителите в конкурса
Снимка: БТА
Голямата звезда на френската музика Силви Вартан се завърна в България. Тя е специален гост на 11 издание на международния кинолитературен фестивал "Синелибри". А в момента се провежда тържествената церемония по награждаване на победителите в конкурсната програма.

Силви Вартан: "Винаги се чувствам толкова развълнувана да преоткрия държавата, в която съм родена, своята България с такава емоция. Сърцето ми трепти за това, че пристигам в тази държава. За мен българският език е изключителен и затова никога не съм го забравяла, разбирам всичко, но не мога да изразя себе си. Речникът ми е на едно 8-годишно дете."

Снимки: БТА

Жаклин Вагенщайн, директор на фестивала "Синелибри": "Утре ще можем да видим прожекциите на филмите, в които участва Силви Вартан."

Тони Сервило, италиански актьор: "За първи път съм в България и вчера за първи път се срещнах с българската публика, което беше много емоционално. Благодарен съм, че този фестивал дава възможност на българската публика да покаже едни толкова различни филми, в които сме в тандем с Паоло Сорентино. Все по-често младите хора преоткриват книгите чрез киното."

Клаес Бенг, председател на международното жури: "Изгледахме 12-те филма в конкурса и беше много трудно да се избере най-добрият, но е истинско удоволствие да имаме възможността да сме с тези толкова страхотни хора."

#международно жури #фестивал "Синелибри"

