Последният бастион срещу новата ера в тениса

Най-младият претендент за Кариерен шлем срещу най-великия шампион на своето време. Финалът е днес от 10:30 българско време.

Новак Джокович
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

След полуфинали, белязани от почти запомнящи се обрати, Карлос Алкарас и Новак Джокович се изправят един срещу друг в неделния финал на Australian Open – мач, който обещава да остави траен отпечатък в историята на тениса. Разделени от 16 години, двамата шампиони се намират на противоположни етапи от кариерите си, но са обединени от една цел – величието.

Едва 22-годишен, Алкарас преследва възможността да стане най-младият тенисист, завършил Кариерен Голям шлем. На пътя му обаче стои 38-годишният Джокович – най-успешният състезател в историята на мъжкия тенис по брой титли от Шлема. Сърбинът има толкова трофеи от Australian Open, колкото и загуби в турнира (10), а сега се стреми да стане и най-възрастният шампион в Мелбърн.

„Историята е заложена на карта всеки път, когато играем. Финалът на турнир от Големия шлем винаги носи огромен залог, но за мен това не е по-различно от всеки друг голям мач“, каза Джокович за съперничеството си с испанеца.

Големият въпрос преди финала е кой ще успее да извади последните си физически и психически резерви. В петък Алкарас спечели най-дългия полуфинал в историята на турнира, елиминирайки миналогодишния финалист Александър Зверев след пет часа и 27 минути игра.

„Натоварихме телата си до краен предел“, призна испанецът.

Джокович също премина през истинско изпитание, след като надделя над двукратния защитаващ титлата си Яник Синер в четиричасова класика, която сърбинът определи като „едно от най-добрите ми представяния през последното десетилетие“.

Кой ще намери сили за още един героичен щурм?

„От биологична гледна точка вероятно ще му бъде малко по-лесно да се възстанови“, каза Джокович по адрес на Алкарас. „Подготовката ми е такава, каквато трябва да бъде, а миналата година го победих тук в изтощителен мач. Ще видим колко свежи ще бъдем“, добави сърбинът.

Испанецът спечели последния им сблъсък на US Open, но не спести похвалите си за физическата форма на съперника: „Физически изглежда на 25. Да поддържаш такова ниво на 38 е впечатляващо.“

Разликите между двамата в това междугенерационно съперничество често са минимални. Само преди година Джокович победи Алкарас в „Род Лейвър Арена“. Сърбинът води с 5-4 в преките им двубои, но е загубил три от петте им срещи на турнири от Големия шлем.

След поражението си в Ню Йорк миналия септември Джокович откровено призна колко трудно е да се противопоставя на новото поколение.

„В бъдеще ще бъде много трудно да преодолявам препятствия като Синер и Алкарас в мачове до три спечелени сета. Мисля, че имам по-добри шансове в по-краткия формат, но петсетовите битки са истинско предизвикателство“, каза Ноле тогава.

Но както напомни в интервю на корта в петък – задачата може да е трудна, „но не и невъзможна“.

Освен престижния трофей, победителят ще си тръгне и с чек за 4,15 милиона долара. Очакванията са финалът да се превърне в тактическа война от основната линия – с мощни удари, агресивна игра и безмилостно разкарване на съперника от ъгъл до ъгъл още от първите разигравания.

Точките на ретур могат да се окажат решаващи. В последния им мач Джокович спечели едва 16% от точките при ретур на първи сервис, докато Алкарас постигна 34% по пътя към победа в три сета.

Какъвто и да е изходът, едно е сигурно – рекордите ще бъдат пренаписани.

„Очаквам с нетърпение този мач. На корта съм именно за да достигам до финалите на Големия шлем“, заяви Джокович.

Алкарас добави: „Изключително щастлив съм, че ще играя първия си финал в Мелбърн. Това беше цел, която преследвах дълго – шансът да се боря за титлата.“



