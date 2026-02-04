БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Президентът Илияна Йотова продължава консултациите за...
Чете се за: 00:37 мин.
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

Повдигнаха обвиненя на задържаните за бруталното насилие над животни в село Царевец

от БНТ , Репортер: Мирела Дончева
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
повдигнаха обвиненя задържаните бруталното насилие животни село царевец
Слушай новината

Повдигнаха обвинения на мъжа и жената от свищовското село Царевец, извършвали мъчения на животни, които са заснемани и продавани в затворени интернет канали. Задържаните са се занимавали с пресъпната дейност повече от 10 години. При ареста са открити множество уреди за мъчения, иззети са и над 80 клипа, предназначени за продажба в интернет.

В село Царевец хората разказват, че Детелин Авромов и Анита Вачкова не живеят постоянно тук. Мъжът работел в строителството, а жената била продавачка в сладкарница в Свищов. Идвали от време на време, за да видят майката на Детелин, но по нищо не личало да имат висок на стандарт на живот.

Марин Любенов, кмет на село Царевец: "От време на време идват да ѝ помогат. Присъствах на огледа, направено е нещо импровизирано като студио, материалите не съм ги гледал."

Разследването започнало още през юни 2025 година, след идентичния случай от Перник по сигнал на организацията за защита на животните "Кажи". В хода на разследването е установено, че Анита и Детелин се занимават със заснемането на порнографски видеа с мъчения над животни още от 2013 г.

Тотко Тотев, говорител на Районна прокуратура - Велико Търново: "При мъченията и изтезанията над животни са използвани множество уреди, включително такива, които са приспособени за гилотиране, мелене и бесене."

Претърсени са три адреса, като във всички са открити уреди за мъчения, реквизити и множество файлове, които тепърва ще се анализират. За сега няма данни за връзка между насилниците от Перник и Свищов.

инспектор Камен Николов - сектор "Екология" в отдел "Икономическа полиция" при ГД "Национална полиция": "Много е тежко за понасяне като зрител. И двата случай основно жените извършват убийствата, мъжете просто заснемат."

Видеата са се разпространявали в затворени Телеграм групи и други подобни платформи. Няма официална информация за цената, на която са продавани, но неофициално става въпрос за не по-малко 3000 - 4000 евро на клип. Днес служебният защитник за Детелин Аврамов заяви, че пред него той е направил пълни самопризнания.

Венцислав Фоти, служебен адвокат на задържания: "От негова страна има пълно признание на обвинението, както и на всички детайли и факти. Това, което сподели пред мен е, че основният мотив е финансов, както че от 2023 г. не е заснемал и публикувал клипове."

Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест на Детелин и Анита. Наказанието, което законът предвижда за мъченията над животни е до 10 години затвор и до 6 години за разпространението на порнографско съдържание.

По темата работиха Мирела Дончева и Теодор Стамболиев

#село Царевец #арести #насилие над животни

