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Повериха Левски – Черно море на Никола Попов

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Чете се за: 03:52 мин.
Спорт
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Мачът от плейофите в Първа лига ще бъде изигран на 10 май.

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Никола Попов ще ръководи мача между Левски и Черно море в Първа лига. Срещата от 33-ия кръг в плейофите ще се състои на 10 май (събота) на стадион „Георги Аспарухов“ в София и ще стартира от 20:00 часа.

Срещи от 33 кръг на Първа лига, сезон 2024-2025

6 май 2025 г., вторник, 17:00 ч.
ФК Крумовград - ПФК Локомотив Пловдив 1926 АД
ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Станимир Емилов Трифонов
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Волен Валентинов Чинков АВАР: Димитър Димитров Димитров

СН: Венцислав Иванов Гаврилов

6 май 2025 г., вторник, 19:30 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Славия 1913
ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Иво Николаев Колев АС2: Иван Радославов Иванов
4-ти: Станимир Георгиев Тодоров ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Димитров Давидов

СН: Йордан Костадинов Иванов

7 май 2025 г., сряда, 17:00 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Хебър 1918
ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Желязко Димитров Пилатов
4-ти: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Христо Пламенов Хаджийски

СН: Антон Симеонов Генов

7 май 2025 г., сряда, 19:30 ч.
ФК Локомотив 1929 - ПФК Ботев Враца
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ти: Димитър Димитров Димитров ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мартин Иванов Марков
СН: Александър Костадинов Костадинов

9 май 2025 г., петък, 17:45 ч.
ПФК Арда Кърджали 1924 - ПФК Лудогорец 1945
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Петър Велизаров Митрев
4-ти: Геро Георгиев Писков ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Кристиян Николов Колев

СН: Николай Тодоров Петров

9 май 2025 г., петък, 20:15 ч.
ПФК ЦСКА-София ЕАД - ПФК Ботев АД
ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Красимир Атанасов Атанасов АС2: Живко Руменов Петров
4-ти: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Красимир Маргаритов Кръстев

СН: Николай Йорданов Колев

10 май 2025 г., събота, 17:30 ч.
Спартак 1918 - ПФК Берое-Стара Загора
ГС: Стоян Панталеев Арсов АС1: Марио Георгиев Данаилов АС2: Костадин Димитров Тановчев
4-ти: Михаел Петков Павлов ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Кристиян Николов Колев
СН: Мартин Живков Богдев

10 май 2025 г., събота, 20:00 ч.
ПФК Левски - ПФК Черно море
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Димитър Русанов Русев
4-ти: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Васил Петров Минев

СН: Камен Михайлов Алексиев

Съдийската комисия при БФС си запазва правото на промени в назначенията.

#Първа лига 2024/2025 #Никола Попов  #ПФК Черно море #ПФК ЛЕВСКИ

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