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Повериха Лудогорец - ЦСКА на Никола Попов

Известни са всички наряди за първия кръг през новия сезон в Първа лига

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от БНТ
18:58, 16.07.2024
Чете се за: 04:42 мин.
Спорт
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Станаха известни съдийските назначения за първия кръг през новия сезон в Първа лига. Те бяха определени от Съдийската комисия към Българския футболен съюз.

Дербито между Лудогорец и ЦСКА бе поверено на Никола Попов, а негови асистенти ще бъдат Георги Тодоров и Мартин Венев. Четвърти съдя е Владимир Вълков, докато за системата за видеоповторение ще отговарят Георги Кабаков и Мартин Маргаритов. Мачът е на 21 юли (неделя) и ще бъде изигран на „Хюмефарма Арена“ в Разрад, като ще стартира от 21:15 часа.

Радослав Гидженов ще ръководи столичния дуел между Локомотив и Левски, който е ден по-рано. Откриващата среща между Черно море и ЦСКА 1948 ще бъде свирена от Георги Гинчев.

Новият сезон в българския елит ще стартира в петък (19 юли), а в този ден ще се състои и двубоят Крумовград-Славия.

Ето всички съдийски назначения за първия кръг:

19 юли 2024 г., петък, 18:45 ч.

ПФК Черно море - ФК ЦСКА 1948
ГС: Георги Милков Гинчев АС1: Милен Дончев Арабаджиев АС2: Александър Христов Апостолов 4-ТИ: Мартин Живков Великов ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Николай Тодоров Петров

19 юли 2024 г., петък, 21:15 ч.

ФК Крумовград - ПФК Славия 1913
ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков 4-ТИ: Кристиян Николов Колев ВАР:Георги Николов Кабаков АВАР: Денислав Йорданов Сталев

СН: Стоян Маринов Алексиев

20 юли 2024 г., събота, 19:00 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 - ПФК Арда Кърджали 1924
ГС: Драгомир Димитров Драганов АС1: Иво Николаев Колев АС2: Христо Пламенов Хаджийски 4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Георги Крумов Виделов

20 юли 2024 г., събота, 21:15 ч.

ФК Локомотив 1929 - ПФК Левски
ГС: Радослав Петров Гидженов АС1: Йордан Петров Петров АС2: Георги Валентинов Стамболджиев 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Станимир Лозанов Тренчев АВАР: Георги Любомиров Минев

СН: Георги Василев Йорданов

21 юли 2024 г., неделя, 19:00 ч.

ПФК Ботев Враца - ПФК Ботев АД
ГС: Волен Валентинов Чинков АС1: Дениз Пиринов Соколов АС2: Петър Велизаров Митрев 4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Иво Венциславов Андреев АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Йордан Костадинов Иванов

21 юли 2024 г., неделя, 21:15 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК ЦСКА - София ЕАД
ГС: Никола Антонов Попов АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Мартин Емилов Венев 4-ТИ: Владимир Вълков Вълков ВАР: Георги Николов Кабаков АВАР: Мартин Веселинов Маргаритов

СН: Радан Василев Мирянов

22 юли 2024 г., понеделник, 19:00 ч.

ФК Хебър 1918 - Спартак 1918

ГС: Християна Красимирова Гутева АС1: Димитър Русанов Русев АС2: Георги Любомиров Минев 4-ТИ: Иво Венциславов Андреев ВАР: Васимир Маруан Ел-Хатиб АВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски

СН: Александър Костадинов Костадинов

22 юли 2024 г., понеделник, 21:15 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Берое - Стара Загора
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Георгиев Попниколов 4-ТИ: Васил Петров Минев ВАР: Кристиян Николов Колев АВАР: Йордан Петров Петров

СН: Георги Владимиров Игнатов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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#Първа лига 2024/2025 #ФК ЦСКА #ПФК Лудогорец #Никола Попов 
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