Повторение на финала на старта на новия сезон в женската А група

Повторение на финала от миналия сезон ще даде старт на новия в женската А група. Отборите на Монтана 2003 и Рилски спортист ще се срещнат още в първия кръг. Това отреди тегленият днес жребий в зала „Триадица“. Двата тима спориха за златото за миналия сезон, когато Монтана спечели серията с 3:0 победи.

Както знаем, през 2026/2027 общо седем отбора ще бъдат част от елита. Сезонът ще стартира на 10 октомври (събота), когато ще бъдат изиграни още мачовете Славия – Септември 97 и Берое Стара Загора – Локомотив София. Шампион 2006 ще почива при откриването на шампионата.

Ето какво отреди жребият за първия кръг:

10 октомври:

Берое Стара Загора – Локомотив София

Славия – Септември 97

Рилски спортист – Монтана 2003

Почива Шампион 2006