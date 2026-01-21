Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния сектор

Министерският съвет одобри решение за прилагането на разпоредби от т. нар. удължителен закон на бюджет, свързани с индексацията на възнагражденията на заетите в бюджетните организации. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Въз основа на предоставената от Националния статистически институт (НСИ) информация се определя, че за целите на прилагането на разпоредбата от удължителния закон, натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация е 5 на сто. С 5%, считано от 1 януари 2026 г., ще бъдат индексирани заплатите на работниците и служителите в бюджетните организации.

При прилагането на цитираната разпоредба достигнатите размери на основните месечни заплати към 31 декември 2025 г. в бюджетните организации не могат да бъдат намалявани или увеличавани в рамките на заеманата длъжност, т.е. не се прилагат нормативни актове и други механизми за увеличаване на заплатите, освен изрично предвиденото увеличение в удължителния закон, а именно увеличение на заплатите на заетите на минимална работна заплата и еднократна индексация в размер на натрупаната към 31 декември 2025 г. годишна инфлация в размер на 5 на сто за всички останали в бюджетната сфера.

На 15 януари финансовият министър в оставка Теменужка Петкова обяви пред медиите, че правителството в оставка ще приложи по-благоприятния за българските граждани режим и ще индексира еднократно, така както предвижда законът, възнагражденията на всички в бюджетната сфера с пет процента.

През декември 2025 г. парламентът гласува индексация на заплатите в бюджетната сфера, което бе заложено в т. нар. удължителен закон.