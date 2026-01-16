Правната комисия прие на първо четене законопроекта на ГЕРБ-СДС за закриване на КПК

Правната комисия прие на първо четене внесения от ГЕРБ-СДС законопроект за закриване на Комисията за противодействие на корупцията.

Антикорупционната дейност на комисията отива в ГДБОП, като разследването на корупция по високите етажи на властта се възлага на следователи. Проверките за незаконно имущество и конфликт на интереси се възлага на Сметната палата.

Комисията отхвърли двата законопроекта внесени от Делян Пеевски и от Надежда Йорданова, Божидар Божанов и Ивайло Мирчев.