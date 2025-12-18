БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Преди голямата пресконференция на Путин – какаво ще го питат руснаците?

Теодора Гатева
Всичко от автора
Чете се за: 03:02 мин.
По света
голямата пресконференция путин ndash какаво питат руснаците
Снимка: БТА
Междувременно активните преговори за мир в Украйна продължават - през почивните дни украинска делегация ще се срещне с американски представители. Сергей Кислица - заместник-външният министър на Украйна, е на посещение в Пекин, а от Кремъл заявиха, че се подготвят за разговори с Вашингтон за последните редакции на мирния план. В същото време в Русия тече подготовка за така наречената Голяма пресконференция на Владимир Путин, на която той отговаря на въпроси на журналисти и граждани.

Повече от 2 милиона - толкова са били въпросите към Владимир Путин, до днес по обяд - 24 часа преди началото на събитието, наречено "Резултати от годината". За четвърта година то ще бъде съчетание между т.нар. "Пряка линия" и Голяма годишна пресконференция. Путин ще отговаря на въпроси на представителите на медиите и на руските граждани. Основните искания на руснаците мир, стабилност и спокойствие.

Олег и Мария, жители на Москва: "Надявам се на стабилност, на мир по света. Да свърши скоро специалната военна операция, при това в наша полза!"

Едуард, гражданин на Беларус: "Кога ще приключи всичко това, защото и при нас не е много спокойно. Притесняваме се. Всички сме наши хора - корените са общи."

Мнозина руски граждани признават, че вече са уморени от войната, но акцентират, че условията за мира трябва да са на Москва. Изразяват надежда, мирът да бъде постигнат с преговори, за да може да не умират повече хора. Въпросите към Путин се събират в различни платформи - в специален кол-център, чрез смс-и, в социалните мрежи. Според руски медии, най-често се пита за социалната политика, на второ място са темите за инфраструктурата, и едва на трето е войната в Украйна, която в Русия наричат специална военна операция.

Олга, жител на Москва: "Нямам никакви въпроси, всичко ме устройва, всичко е наред. Иска ми се, разбира се, да свърши войната. Това е най-ужасното, което ни пречи сега да живеем. И ми се иска да е по-бързо."

Елена, жител на Москва: "Иска ми се войната в Украйна да приключи. Но за съжаление това е много сложен въпрос!"

За първи път голямата пресконференция и пряката линия бяха проведени заедно през 2020 година. За първи път Владимир Путин общува пряко с руските граждани през 2001 година. Обикновено събитието продължава между 4 и 6 часа.

