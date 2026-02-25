Предизвикателствата пред енергийната система на Украйна – за БНТ говори Володимир Кудрицки

Американски сенатори от двете основни партии внесоха резолюция в подкрепа на Украйна часове преди речта на Доналд Тръмп. Церемонията по повод четвъртата годишнина от нахлуването на Русия в Украйна обаче беше белязана от знаково отсъствие на американския лидер. Резолюцията призовава за сътрудничество между съюзниците от НАТО и настоява споразумението за мир да зачита суверенитета и териториалната цялост на страната. Екип на БНТ продължава да е в Украйна. Теодора Гатева разговаря с бившия шеф на "Укренерго", който в края на миналата година беше задържан по подозрение в присвояване на средства и злоупотреба с власт, а след това освободен.

БНТ: Г-н Кудрицки, Вие предсказахте много трудна зима и всички Ваши прогнози се сбъднаха. Можете ли да обясните?

Володимир Кудрицки: "Е, това не е първата трудна зима в Украйна след началото на пълномащабното нахлуване. Русия е насочила атаките към енергийната система, защото това е най-критичната и най-уязвима част от инфраструктурата на страната. В съвременната епоха не можем да си представим живота без електричество. Нищо друго не работи без него, като отопление, телекомуникации, железопътни връзки, транспортни системи, газопроводи, всичко. Цивилизацията изчезва без електричество. Ето защо е толкова уязвимо за всяка държава, а Русия е насочена към най-уязвимата цивилна част от функционирането на нашата страната от 2022 г. насам. Така че това не е първата зима, в която водим война. Тази зима обаче е малко по-различна, защото Русия успя да увеличи мащаба на иранската технология за шахдрони. Ако през 2022 г. успяваха да ни хвърлят около 400 дрона-камикадзе през зимата, тази година могат да хвърлят 400 дрона-камикадзе в рамките на една нощ. Това създава голям проблем, особено за граничните региони с Русия и фронтовата линия. По този начин те са в състояние да атакуват повече места, повече енергийни обекти, не само най-големите, но и средния и долния слой на енергийната система, ако мога така да се изразя. По-малки подстанции, по-малки електроцентрали, особено в Северна Украйна и по фронтовата линия."

БНТ: Кои са най-големите предизвикателства в момента пред енергийния сектор?

Володимир Кудрицки: "За разлика от 2022 г., когато се опитаха да атакуват множество места в Украйна едновременно в рамките на една нощ, опитвайки се да разрушат системата и да я доведат до колапс, да инициират пълно национално затъмнение за дълъг период от време, тогава те се провалиха. А сега съсредоточават всичките си усилия върху едно място, така да се каже. И така, първо, те избраха Черниговска област. Това е град северно от Киев, на около 100 километра от Киев. И се опитаха да унищожат цялата енергийна инфраструктура в този регион. След това се концентрираха върху Одеса. И през втората част на зимата, можем да кажем, те обстрелват интензивно Киев. В Киев имаме три комбинирани топлоелектрически централи, които произвеждат не само електроенергия, но и топлина за повече от 60% от гражданите на Киев. Обстрелвайки тези три топлоелектрически централи, те на практика оставиха милиони хора без отопление по време на това много, много студено време. Тази зима в Киев имахме минус 20, минус 25 градуса по Целзий. Имаше хиляди многоетажни сгради без отопление, без електричество. Температурата в жилищата на хората беше от около 5 градуса по Целзий. Много хора, много възрастни хора, страдаха много, защото някои от тях не можеха да използват асансьорите и дори не можеха да излизат. Трябваше да чакат, докато пуснат тока, за да се опитат да излязат и евентуално да си купят храна и т.н., и т.н. Така че, тази зима се опитаха да предизвикат хуманитарна катастрофа. Характерно е, че те концентрираха всички шехиди и ракети, балистични и крилати ракети, които имаха, върху Киев. По този начин, разбира се, поставиха в много, много трудна ситуация това конкретно населено място. На практика, вместо да разпръснат усилията си по цялата територия на страната, те ги концентрираха на едно място и това място беше Киев."

БНТ: Знам, че предложихте план точно преди да бъдете уволнен от поста си. Можете ли да ни разкажете за този план и коя е най-голямата грешка, която правителството допуска в момента?

Володимир Кудрицки: "В началото на 2023 г. предложих на правителството принцип, концепция за децентрализирано производство на електроенергия. Тази концепция е много проста. Ако Украйна е зависима от 15 до 20 големи електроцентрали, тези големи електроцентрали са много удобни цели за руски ракети поради размера си, защото обстрелвайки с две или три ракети, можете да премахнете от 5 до 10% от цялото производство на електроенергия на страната наведнъж. Така че, тази децентрализирана концепция за производство на енергия е основано на изграждането на нови по-малки електроцентрали или мрежа от такива и разпределянето им по цялата територия на страната, така че за руснаците би било 10, 100 пъти по-трудно да намерят и унищожат тези места, тези електроцентрали. Това означава, че вместо да имаме 15 централизирани обекта, ще имаме мрежа от множество различни електроцентрали, които биха използвали природен газ, системи за съхранение на батерии, слънчеви станции, вятърни паркове, различни технологии, комбинирани, които биха могли да послужат като основа за украинското производство на електроенергия, в допълнение към ядрената енергия, която имаме и която използваме през зимата, за да изградим основата на нашата енергийна система."

БНТ: Има обвинения срещу Вас, например за злоупотреба с власт, за присвояване на публични средства. Кой се страхува от Вас?