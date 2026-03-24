Предлагат в училище да се учи и здраве



Възможно е скоро в училище да се учи и здраве – не като отделен предмет, а като част от учебната програма.

От Министерство на здравеопазването обмислят въвеждането на около 32 учебни часа, посветени на теми като здравословно хранене, спорт, психично здраве и превенция на зависимости.

Идеята се обсъжда заедно с Министерство на образованието и науката, като предстои да се реши как точно ще бъде включена в учебния процес.

Целта е учениците да научат повече за това как да се грижат за себе си – не само какво да ядат, но и как да се движат, да се справят със стреса и да избягват вредни навици.

Според експертите здравословният начин на живот не е само диета, а комбинация от навици, които се изграждат още от ранна възраст.

Накратко: може да се появи „здравеучение“ в училище, за да помага на учениците да живеят по-здравословно.