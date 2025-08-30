БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предложение за брак беляза третата поредна чиста победа на Сабаленка на US Open

bnt avatar logo от БНТ
Спорт
Тейлър Таунсенд хвърли голямата изненада в третия кръг и елиминира №5 в схемата Мира Андреева.

Арина Сабаленка
Снимка: БТА
Арина Сабаленка надигра Лейла Фернандес с 6:3, 7:6(2) в женската схема на US Open и запази надеждите си да стане първата тенисистка след Серина Уилямс, спечелила поредни титли във "Флъшинг Медоус". Световната №1 взе реванш от канадката за поражението в три сета на полуфиналите през 2021 година.

Сабаленка започна сковано, оцелявайки в маратонски първи гейм с три точки за пробив, преди да намери ритъма си и да преодолее съпротивата на канадката в два сета.

По време на срещата фен предложи брак на трибуните на стадион "Луис Армстронг“, но беларускинята запази концентрация и не позволи романтичният момент да я отклони от целта ѝ.

"Мисля, че това е първият път, когато някой предлага брак по време на мой мач", каза тя.

"Беше много мил момент, но просто се опитвах да не се усмихвам и да остана концентрирана. Беше много мило и вярвам, че са супер щастливи в момента“, добави Сабаленка.

Феновете започнаха да аплодират веднага щом видяха мъжа да пада на коляно с пръстена в ръка и той размаха ръце, за да ги насърчи да викат по-силно. Някои извадиха мобилни телефони, за да запишат момента, докато жената каза „да“ през радостните си сълзи.

"Просто се опитвах да се съсредоточа върху играта си и това беше страхотен момент“, каза световната №1.

Петата в схемата рускиня Мира Андреева загуби от американката Тейлър Таунсенд в третия кръг с 5:7, 2:6 за 77 минути игра.

В друга среща от третия кръг поставената под №4 американка Джесика Пегула победи Виктория Азаренка от Беларус с 6:1, 7:5.

#Тейлър Таунсенд #US Open 2025 #Мира Андреева #Джесика Пегула #Арина Сабаленка

