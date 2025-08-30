Предложение за брак беляза третата поредна чиста победа на Сабаленка на US Open

Арина Сабаленка надигра Лейла Фернандес с 6:3, 7:6(2) в женската схема на US Open и запази надеждите си да стане първата тенисистка след Серина Уилямс, спечелила поредни титли във "Флъшинг Медоус". Световната №1 взе реванш от канадката за поражението в три сета на полуфиналите през 2021 година.

Сабаленка започна сковано, оцелявайки в маратонски първи гейм с три точки за пробив, преди да намери ритъма си и да преодолее съпротивата на канадката в два сета.

По време на срещата фен предложи брак на трибуните на стадион "Луис Армстронг“, но беларускинята запази концентрация и не позволи романтичният момент да я отклони от целта ѝ.

"Мисля, че това е първият път, когато някой предлага брак по време на мой мач", каза тя.

"Беше много мил момент, но просто се опитвах да не се усмихвам и да остана концентрирана. Беше много мило и вярвам, че са супер щастливи в момента“, добави Сабаленка.

Феновете започнаха да аплодират веднага щом видяха мъжа да пада на коляно с пръстена в ръка и той размаха ръце, за да ги насърчи да викат по-силно. Някои извадиха мобилни телефони, за да запишат момента, докато жената каза „да“ през радостните си сълзи.

"Просто се опитвах да се съсредоточа върху играта си и това беше страхотен момент“, каза световната №1.

Петата в схемата рускиня Мира Андреева загуби от американката Тейлър Таунсенд в третия кръг с 5:7, 2:6 за 77 минути игра.

В друга среща от третия кръг поставената под №4 американка Джесика Пегула победи Виктория Азаренка от Беларус с 6:1, 7:5.