Представиха Радко Достанич пред футболистите на Славия

Президентът Венцеслав Стефанов представи Ратко Достанич като новия старши треньор на Славия пред футболистите на тима. Това съобщиха от клуба.

Помощник-треньор на сърбина в първия състав ще бъде Юлиан Петков. Треньор на вратарите на Славия е Радостин Станев, докато Кирил Динчев запазва мястото си в щаба като кондиционен специалист.

Достанич ще бъде представен официално пред медиите на 17 октомври (петък) от 13:30 часа на стадион "Александър Шаламанов".