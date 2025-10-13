Феран Торес отпадна от състава на Испания за мача с България

Още един футболист отпадна от сметките на Испания за световната квалификация срещу България във вторник вечер. Според последните информации от домакините Феран Торес ще получи почивка.



БНТ ще излъчи световната квалификация Испания - България

Нападателят на Барселона изпитал болка след мача с Грузия и ще бъде съхранен. Първите медицински тестове показали претоварване. Преди това от сметките на европейския шампион отпадна и Дани Олмо. Причината е почувстван мускулен дискомфорт в прасеца на левия крак.

През миналата седмица от състава на Испания отпаднаха последователно Родри, Дийн Хаусен и Ламин Ямал. Фабиан Руис, Нико Уилямс, Гави и Даниел Карвахал също отпаднаха от сметките за мачовете с Грузия и България заради травми.