Поклонението пред Добромир Жечев ще бъде в сряда

Поклонението пред Добромир Жечев ще се състои в сряда (15 октомври) от 12:30 часа в столичния храм "Свети Седмочисленици". Новината съобщиха от пресслужбата на Левски.

Легендата на Левски и българския футбол ни напусна на 82-годишна възраст на 12 октомври 2025 година.

"В предверието на клубния музей пред Сектор „А“ на стадион „Георги Аспарухов“ пък ще бъде обособено място, където всеки може да отдаде своята почит към легендата на „синия“ клуб и българския футбол. Книгата за съболезнования ще бъде там утре (14 октомври) от 10:00 до 19:00 часа, а в сряда ще бъде предадена на близките на Добромир Жечев", написаха на сайта на клуба.