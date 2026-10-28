Представители на НСА участваха в треньорска конференция на УЕФА в Рим

Представители на Националната спортна академия "Васил Левски“ взеха участие в XV конференция на УЕФА за треньорско образование, която се проведе в Рим. Събитието събра водещи експерти, ръководители на треньорски школи и специалисти по футболно развитие от цяла Европа.

Българската делегация включваше доц. Емил Атанасов, декан на факултет "Спорт“ и директор на Българската треньорска школа по футбол, както и гл. ас. д-р Крум Ловков, преподавател в катедра "Футбол и тенис“ и ръководител на курс за лиценз УЕФА "В“.

Основен акцент на конференцията беше модернизирането на треньорското образование чрез интегрирането на съвременни технологии, изкуствен интелект и аналитични инструменти в обучителния процес.

По време на форума се проведоха практически панели и дискусии, насочени към обмена на професионален опит и представянето на иновативни методи за подготовка и развитие на футболните специалисти.

От Българския футболен съюз подчертаха значението на участието на българските представители, тъй като то създава възможности за актуализиране на националните обучителни програми и тяхното синхронизиране с най-новите европейски стандарти и изисквания на УЕФА.