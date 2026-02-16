Предстои обновяване на базиликата "Св. Петър" във Ватикана

Тази година базиликата "Свети Петър" във Ватикана отбелязва 400 години от откриването си и по този повод тя ще бъде обновена, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на Светия престол.

Терасата на базиликата съвсем скоро ще бъде достъпна за посетители, а религиозните церемонии ще могат да се следят на 60 езика, като това ще става благодарение на ново приложение. Точната дата на всички тези промени не е обявена.

На площ от 100 кв. метра вече ще се простира и мястото за отдих и похапване в базиликата. Ще има и експозиции, посветени на историята, изграждането ѝ или на поддръжката ѝ.

Около 20 000 души посещават всеки ден храма и управлението на тези туристически потоци представлява истинско предизвикателство. Откриването на нови пространства, разположени на терасата на храма, ще позволи да се облекчи притокът на хора в базиликата и ще благоприятства молитвите вътре.

Ватиканът обяви и въвеждането на нова система за резервации на посещенията в реално време, която ще бъде свързана с мрежа от датчици, които ще следят броя на хората в базиликата.

Ватиканът освен това представи съвместно с италианския петролен гигант ЕНИ и проекта "Отвъд видимото", който ще доведе до реализирането на триизмерен дигитален модел на целия комплекс на базиликата, простиращ се на около 80 000 кв. метра, в това число и на неговите основи и на подземията му. Неинвазивни технологии ще позволят и да се следи много детайлно и в реално време всяко движение или накланяне на самата структура на базиликата и тази система ще даде възможност за проверка дали храмът е "в добро здраве".

В базиликата "Свети Петър" са гробът на Свети Петър, който е един от 12-те последователите на Христос и е смятан за първия папа.

Първият камък на базиликата, която е заменила на това място стара църква, е бил положен от папа Юлий Втори през 1506 г., а базиликата е била осветена през 1626 г., което означава, че тя има двоен юбилей тази година.

В последно време в храма имаше и няколко вандалски прояви. Ето защо ще бъдат взети и мерки за защитата на някое от зоните в базиликата.

Според управата ѝ обаче само през миналата година през нея са преминали над 20 милиона души и спрямо тази бройка инцидентите са много малко.

Сега посетителите се проверяват при влизането в базиликата и между 40 до 60 души охраняват дискретно вътрешността на храма. Ще бъдат въведени нови мерки за сигурност, които да не се набиват на очи.