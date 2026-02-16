БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Предстои обновяване на базиликата "Св. Петър" във Ватикана

По света
През 2026 г. базиликата отбелязва 400 години от откриването си

Тази година базиликата "Свети Петър" във Ватикана отбелязва 400 години от откриването си и по този повод тя ще бъде обновена, предадоха световните агенции, като се позоваха на съобщение на Светия престол.

Терасата на базиликата съвсем скоро ще бъде достъпна за посетители, а религиозните церемонии ще могат да се следят на 60 езика, като това ще става благодарение на ново приложение. Точната дата на всички тези промени не е обявена.

На площ от 100 кв. метра вече ще се простира и мястото за отдих и похапване в базиликата. Ще има и експозиции, посветени на историята, изграждането ѝ или на поддръжката ѝ.

Около 20 000 души посещават всеки ден храма и управлението на тези туристически потоци представлява истинско предизвикателство. Откриването на нови пространства, разположени на терасата на храма, ще позволи да се облекчи притокът на хора в базиликата и ще благоприятства молитвите вътре.

Ватиканът обяви и въвеждането на нова система за резервации на посещенията в реално време, която ще бъде свързана с мрежа от датчици, които ще следят броя на хората в базиликата.

Ватиканът освен това представи съвместно с италианския петролен гигант ЕНИ и проекта "Отвъд видимото", който ще доведе до реализирането на триизмерен дигитален модел на целия комплекс на базиликата, простиращ се на около 80 000 кв. метра, в това число и на неговите основи и на подземията му. Неинвазивни технологии ще позволят и да се следи много детайлно и в реално време всяко движение или накланяне на самата структура на базиликата и тази система ще даде възможност за проверка дали храмът е "в добро здраве".

В базиликата "Свети Петър" са гробът на Свети Петър, който е един от 12-те последователите на Христос и е смятан за първия папа.

Първият камък на базиликата, която е заменила на това място стара църква, е бил положен от папа Юлий Втори през 1506 г., а базиликата е била осветена през 1626 г., което означава, че тя има двоен юбилей тази година.

В последно време в храма имаше и няколко вандалски прояви. Ето защо ще бъдат взети и мерки за защитата на някое от зоните в базиликата.

Според управата ѝ обаче само през миналата година през нея са преминали над 20 милиона души и спрямо тази бройка инцидентите са много малко.

Сега посетителите се проверяват при влизането в базиликата и между 40 до 60 души охраняват дискретно вътрешността на храма. Ще бъдат въведени нови мерки за сигурност, които да не се набиват на очи.

#Св. Петър #базилика #обновяване

