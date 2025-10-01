Премиерът Росен Желязков: България ще бъде активна в изграждането на „стена срещу дронове“ по източния фланг на ЕС и НАТО

Изграждането на система за защита от вражески безпилотни летателни апарати е ключова стъпка за укрепване на източния фланг на Европейския съюз и НАТО. Това заяви премиерът Росен Желязков. Той че отбранителните мерки са не просто реакция, а и проактивно действие срещу провокациите на Руската федерация по границите на страните членки.

„В дългосрочен план трябва да изградим степен на ранно предупреждение, проследяване, прихващане, контрол и унищожаване на вражески летателни апарати. Това трябва да става в оперативна съвместимост с възможностите на НАТО, за да гарантираме защитата на източния фланг,“ посочи министър-председателят.

Желязков увери, че България ще участва активно във всички проекти, за които вече е подала заявки за финансиране по европейската програма SAFE, целяща укрепване на сигурността и отбранителния капацитет на съюза.