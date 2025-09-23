Премиерът Желязков призова за незабавно освобождаване на всички заложници от Хамас

Пред българската общност в Ню Йорк премиерът Росен Желязков заяви, че най-важното за един народ е единението, което ни прави силни и в най-трудните временa. Заедно министрите на външните работи, енергетика, социалната политика и здравеопазването, той бе гост на официалния прием в консулството ни по повод Деня ня независимостта.

На сънародниците ни Росен Желязков припомни, че най-големите победи българите са постигали не само на бойното поле, а и тогава, когато хората са били единни в стремежа си, вярванията, посоката и в единението, което е имало между народ, църква и държава.

"Така сме постигнали съединението, освобождението, така сме постигнали нашата независимост, така сме постигнали едни от най-големите върхове, които нареждат първата редица на достойните народи – спасяването на българските идеали. Това е онзи гръм на нашето национално достойнство, което бележи независимостта".

Световните катаклизми сега и в миналото, отбелязя още премиерът, ни научават на важни уроци, че когато хората са разединени, всичко губи смисъл.

"Отново живеем в сложни времена, отново светът е изправен пред предизвикателства и кризи, но научените уроци имат своето значение. Вие сте свидетели на това колко внимателно се подхожда, дори в тежки ситуации. Всеки ден има поводи да реагираме и ние като съюзници в НАТО, заедно с нашите партньори и като част от най-справедливия съюз – Европейския съюз, но най-вече да доказваме, че когато сме заедно и защото споделяме едни и същи ценности – а това са ценностите на хуманизма, на демокрацията, на добродетелите, които ни обединяват – тогава имаме кураж и оптимизъм, че ще пребъдем. Ще пребъдем като хора, но ще пребъдем и като нации".

Пред сънародниците ни в Ню Йорк Желязков изрази надежда, че скоро визитите за български граждани пътуващи краткосрочно в САЩ ще отпаднат, а директната самолетна линия от София до Ню Йорк най после ще стане факт.

Социалният министър Борислав Гуцанов пък съобщи, че с обявената програма на правителството "Избирам България" вече има подадени 420 молби за връщани на българи в страната ни само за 24 часа след началото й.

На среща с водещи еврейски организации българският премиер каза, че България счита държавата Израел за ключов стратегически партньор.

Подчерта отново, че страната ни последователно призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички заложници от Хамас.