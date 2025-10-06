БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба"...
Чете се за: 00:42 мин.
Активираха системата BG-ALERT в Елените
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов за потопа в Елените: Институциите просто не...
Чете се за: 05:52 мин.
Оранжев код за опасно време днес, червен - за...
Чете се за: 00:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Преслав Петков дебютира успешно в Италия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:32 мин.
Спорт
Запази

Центърът спечели с новия си отбор предсезонния турнир в Аверса "Мемориал Роландо ди Мео".

Преслав Петков
Снимка: БТА
Слушай новината

Юношата на Левски София и световен вицешампион с националния отбор на България по волейбол Преслав Петков дебютира успешно в Италия.

Центърът, който подписа с тима на Соренто, спечели с новия си отбор предсезонния турнир в Аверса "Мемориал Роландо ди Мео".

Съставът на Соренто победи домакините от Аверса и Гайа Неапол с по 2:1.

Преслав Петков и новите му съотборници ще играят във второто ниво на италианския волейбол.

#Преслав Петков

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
1
На пътя на приливната вълна - аквапарк и незаконно сметище
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в Царево остава в сила
2
"Спасяваме се - кой както може": Бедственото положение в...
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
3
Бедствието в Елените: Достъпът до курорта ще бъде ограничен
Ограничават достъпа до Елените
4
Ограничават достъпа до Елените
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
5
Кал, пясък и мародери: Ужасът в Елените от първо лице
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре
6
Оранжев код за опасно време днес, червен - за Черноморието утре

Най-четени

Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал на световното
1
Мая Николова: Искахме да видим нашите деца на живо да играят финал...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
2
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи хора
3
Граничният полицай, загинал в потопа на Елените, е търсил бедстващи...
Четвърта жертва на потопа в Елените
4
Четвърта жертва на потопа в Елените
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
5
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на ситуацията утре
6
Митов предупреди: Възможни са наводнения и усложняване на...

Още от: Волейбол

Виктория Коева остава в отбора на Марица Пловдив
Виктория Коева остава в отбора на Марица Пловдив
Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден Христо Стоичков поздрави Любомир Ганев по случай 60-ия му рожден ден
Чете се за: 01:10 мин.
Любо Ганев на 60 Любо Ганев на 60
Чете се за: 01:57 мин.
ЦСКА спечели мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“ в Перник ЦСКА спечели мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“ в Перник
Чете се за: 01:45 мин.
Любомир Ганев предпочита да гледа в бъдещето след жребия за Евро 2026 Любомир Ганев предпочита да гледа в бъдещето след жребия за Евро 2026
Чете се за: 02:00 мин.
Марица (Пловдив) спечели волейболния турнир на приятелството "Стефка Великова" в Плевен Марица (Пловдив) спечели волейболния турнир на приятелството "Стефка Великова" в Плевен
Чете се за: 02:22 мин.

Водещи новини

След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в курорта
След потопа в Елените: Властите наложиха пълна забрана за влизане в...
Чете се за: 07:12 мин.
У нас
В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си В очакване на нови валежи: Община Царево призова всички хора от рискови зони да напуснат домовете си
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ Ясен е резултатът от кръвната проба на пилота от ралито край Варна, научи БНТ
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски" Възстановено е топлоподаването в ж.к. "Дружба" 2 и комплекс "Цариградски"
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Над 32 000 нарушения на средната скорост са установени от...
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Минималната работна заплата ще стане 620 евро от 1 януари
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
По-малко от месец на поста: Френският премиер Себастиан Льокорню...
Чете се за: 03:10 мин.
По света
"Климатът: Горещата истина" – нова рубрика в...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ