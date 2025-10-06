Юношата на Левски София и световен вицешампион с националния отбор на България по волейбол Преслав Петков дебютира успешно в Италия.

Центърът, който подписа с тима на Соренто, спечели с новия си отбор предсезонния турнир в Аверса "Мемориал Роландо ди Мео".

Съставът на Соренто победи домакините от Аверса и Гайа Неапол с по 2:1.

Преслав Петков и новите му съотборници ще играят във второто ниво на италианския волейбол.