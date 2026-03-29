Задържаха "софийските биячи"
Стилияна Николова спечели сребърен медал в многобоя на...
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в...
През 2025г. над 17% от европейското търсене на втечнен природен газ е осигурено от Африка

Африканският втечнен газ е с все по-голямо стратегическо значение за Европа.

Втечненият природен газ (LNG) от Африка се очертава като все по-важен източник за енергийното снабдяване на Европа на фона на нови геополитически рискове и нестабилност на глобалните доставки, сочат анализи на международни енергийни организации, цитирани от АПА.

След усилията на страните от ЕС да намалят зависимостта си от руския газ чрез доставки от САЩ и Катар последните напрежения около Иран и смущенията в Ормузкия проток отново изведоха на преден план уязвимостта на европейския енергиен пазар. Това доведе до ръст на цените на газа и засилен интерес към алтернативни източници.

Над 17 процента от европейското търсене на втечнен природен газ е осигурено от Африка през 2025 г, сочат данни на международна консултантска компания „Ууд Макензи“ (Wood Mackenzie). Основните доставчици са Алжир, Нигерия и Ангола, както и страни като Екваториална Гвинея, Камерун и Република Конго.

Потенциалът на континента остава значителен. По данни на Би Пи (BP), доказаните запаси от природен газ в Африка възлизат на около 12,9 трилиона кубически метра. Според Международната агенция за енергията нови проекти в Мозамбик и Танзания могат да разкрият допълнителни мащабни доставки през следващите години.

Сред стратегическите проекти се откроява развитието на LNG индустрията в Мозамбик, където инициативи на „ТоталЕнержи“ (TotalEnergies) и „ЕксонМобил“ (ExxonMobil) предвиждат производство над 30 милиона тона годишно. Въпреки забавянията заради проблеми със сигурността, първите доставки се очакват около 2030 г.

По оценки на Форума на страните износителки на газ (GECF) до 2050 г. континентът може да привлече близо една четвърт от глобалните инвестиции в LNG инфраструктура.

Експертите посочват, че африканският LNG предлага предимства като по-кратки транспортни маршрути до Европа и възможност за бързо увеличаване на доставките чрез плаващи съоръжения. Това позволява компенсиране на сезонни колебания и временни недостиги.

Въпреки това секторът остава изправен пред редица предизвикателства. Сред тях са недоразвитата инфраструктура, липсата на тръбопроводи и терминали, както и проблеми със сигурността, които забавят ключови проекти. Политическата нестабилност, регулаторната несигурност и затрудненията с финансирането също ограничават темпа на развитие.

#осигурен от Африка #европейско търсене #17 процента #втечнен природен газ #новини в Метрото

ТОП 24

В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
1
В кърджалийското село Звиница всички щъркелови гнезда вече са пълни
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
2
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради...
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия по БНТ 3
3
Гледайте финалния мач от турнира FIFA Series България - Индонезия...
Вдъхновяващо начало за българската гимнастика на Световната купа в София
4
Вдъхновяващо начало за българската гимнастика на Световната купа в...
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
5
Ръстът на цените на горивата удариха и по таксиметровия бранш
Облачно и с валежи от дъжд ще бъде времето утре
6
Облачно и с валежи от дъжд ще бъде времето утре

Най-четени

Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
1
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
2
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне...
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
3
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в...
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
4
Над 1 млн. фалшиви евро са открити в София
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на цените и подкрепа на потребителите
5
Готвят цялостен пакет от мерки за ограничаване на покачването на...
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у дома
6
Седем кучета бягат заедно и изминават километри, за да се върнат у...

Още от: Пазари

Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
Русия e продала 15 тона злато през последните два месеца заради растящите военни разходи
Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ Нов скок на цените на суровия петрол, Иран е категоричен - няма да води преговори със САЩ
6769
Чете се за: 01:57 мин.
Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото Затварянето на Ормузкия проток се отрази на цената на златото
23614
Чете се за: 02:50 мин.
Бизнесът настоява за подкрепа заради високите цени на горивата Бизнесът настоява за подкрепа заради високите цени на горивата
Чете се за: 04:47 мин.
Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на петролния пазар Андрей Делчев: Това е най-сериозната криза на петролния пазар
Чете се за: 04:15 мин.
Цената на газа: "Българгаз" предлага увеличение с 5% през април Цената на газа: "Българгаз" предлага увеличение с 5% през април
Чете се за: 02:42 мин.

Водещи новини

Подготвят ли САЩ наземна офанзива в Иран?
Подготвят ли САЩ наземна офанзива в Иран?
Чете се за: 04:25 мин.
По света
Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ) Съдът остави в ареста жената, намушкала четирима души в София (СНИМКИ)
Чете се за: 03:02 мин.
У нас
Задържаха "софийските биячи" Задържаха "софийските биячи"
Чете се за: 03:45 мин.
Регионални
Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч" Пет политически партии влизат в парламента, а една е под чертата, сочи проучване на "Алфа Рисърч"
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Андрей Гюров: С пакета от мерки имаме за цел да спрем поскъпването...
Чете се за: 04:32 мин.
У нас
Милена Милотинова: БНТ осигурява 2000 минути безплатно време за...
Чете се за: 07:27 мин.
У нас
В знак на благодарност: Кръстиха спасеното в кърджалийско агне на...
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
През април най-ниските температури ще са между минус 5° и...
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
