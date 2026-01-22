БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена...
Чете се за: 04:07 мин.
Хорърът "Грешници" получи рекордните 16...
Чете се за: 07:35 мин.
България се присъедини към Съвета за мир с мандат на...
Чете се за: 07:37 мин.
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската...
Чете се за: 00:40 мин.
Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:20 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

През 2026 г. от България ще се наблюдават едно слънчево и едно лунно затъмнение

Чете се за: 05:30 мин.
У нас
милиони американци наблюдаваха пълното слънчево затъмнение
Две слънчеви и две лунни затъмнения ще се видят от Земята през 2026 г., като от територията на България ще могат да се наблюдават едно слънчево затъмнение и едно лунно. Това съобщи Пенчо Маркишки, физик в Института по астрономия с НАО при БАН и в катедра "Астрономия" на Физическия факултет на Софийския университет "Св. Климент Охридски".

На 17 февруари предстои първото за годината слънчево затъмнение, то ще е пръстеновидно, каза физикът. Това слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично от най-южните част на Южна Америка, Южната част на Атлантическия океан, Антарктика, най-южните части на Африка, остров Мадагаскар, централната и южната част на Индийския океан.

Като пръстеновидно затъмнение то ще се наблюдава от малък район в най-южната част на Индийския океан и от също малък крайбрежен район на Антарктида. Затъмнението ще може да се наблюдава от о. Ливингстън, където е българската антарктическа база "Св. Климент Охридски", като частично с малка фаза, с начало 9.59 ч. UTC (универсално време) и край в 11:28 UTC, като максималната фаза ще настъпи в 10.44 ч. UTC, уточни Маркишки.

На 12 август от най-северозападните части на нашата страна ще може да се наблюдава частично слънчево затъмнение с малка фаза. Това пълно слънчево затъмнение ще се наблюдава като частично от Арктика, северната част на Северна Америка – в Канада, Аляска, северните райони на Русия, по-голямата част от Европа, но без най-югоизточните ѝ райони, северната част на Атлантическия океан и Западна Африка, поясни Пенчо Маркишки.

Пътят на пълното затъмнение, т.е. на лунната сянка, ще започне от най-северната част на Якутия, Русия, ще продължи през Арктика, ще премине по източните брегове на Гренландия, след което ще продължи през Северния Атлантик – съвсем близо до западните брегове на Исландия, посочи той. След това лунната сянка ще пресече Испания – от северозапад на югоизток, ще достигне Балеарските острови и ще завърши пътя си в Средиземно море.

В Европа най-добри условия за наблюдение на затъмнението ще предостави неголяма област от северното крайбрежие на Испания – районът около гр. Овиедо, разказа Маркишки. Оттам явлението ще се наблюдава ниско над западния хоризонт, а продължителността на пълната фаза ще бъде 1 минута и 48 секунди.

От България то ще може да се наблюдава в северозападната част на страната. За Видин то ще започне в 20.27 ч., когато Слънцето ще бъде на височина едва 1 градус и 19 минути над западния хоризонт. Явлението ще бъде видимо за кратко – до залеза на Слънцето малко по-късно, поясни физикът.

Първото за годината лунно затъмнение е на 3 март и ще се наблюдава от Северна и Южна Америка, Тихия океан, Австралия, Източна Азия, Арктика и Антарктика. От България то ще бъде недостъпно за наблюдение, но началото му ще бъде видимо от българската антарктическа база, каза експертът. За о. Ливингстън затъмнението от полусянката на Земята ще започне в 8.44 ч. UTC. Луната ще залезе за тях в 9.12 ч. UTC, когато тя ще бъде навлязла в земната полусянка с около половината от своя диаметър. Частичните фази на затъмнението още няма да са започнали, когато Луната ще залезе за тях, поясни експертът.

На 28 август рано сутринта от територията на България ще може да се наблюдава началото на частичното лунно затъмнение, до момента на залеза на Луната. Явлението ще бъде видимо също и от Западна Европа, Западна Африка, Атлантика, Северна и Южна Америка, югоизточната част на Тихия океан и Антарктика, каза Маркишки. Явлението ще е видимо и от о. Ливингстън – от начало на затъмнението от полусянката на Земята в 1.23:29 ч. универсално време до края в 7.02:00 UTC, като максималната фаза ще бъде в 4.12:52 UTC. По това време на Антарктида е зима и обикновено няма научни експедиции.

През годината се очакват и "супер Луни", посочи физикът. Новолунията на 16 май и 15 юни са сравнително близки във времето до лунните перигеи за същите месеци, иначе казано - до моментите на максималните приближавания на Луната до Земята, докато тя обикаля около нас по елиптичната си орбита, поясни Маркишки. Поради това тези новолуния ще бъдат "супер Луни", макар че при новолуние Луната не може да се наблюдава. За разлика от тези две, ще можем удобно да наблюдаваме суперлуние при пълнолуние в нощта на 23 срещу 24 декември.

