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Президентът Илияна Йотова: Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие

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Свободата окриляваше не само дарбата на Вежди Рашидов, но и всяка негова мисъл и действие. Той не позволяваше на злобата на деня, на политически и лични пристрастия да оковат тази свобода. Смело и на глас изразяваше своите позиции без притеснения, че конюнктурата може да не одобри. Това заявява президентът Илияна Йотова в съболезнователен адрес до семейството и близките на скулптора, общественик, бивш министър на културата и председател на 48-ото Народно събрание Вежди Рашидов, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Илияна Йотова заявява, че България е загубила голямо име в културния, обществения и политическия си живот, а днес скърбят всички, които творецът и човекът Вежди Рашидов е докоснал през земния си път.

„Вежди Рашидов раздаваше щедро таланта си, получи заслужено признание у нас и в чужбина. Със своя почерк оставя незаличима диря“, посочва президентът Йотова.

Президентът отбелязва готовността на Вежди Рашидов винаги да изслуша и приеме чуждото мнение, както и достойнството му да признава грешките си, което днес малцина правят.

“Рашидов казваше, че често ние, българите, не уважаваме свободата и не знаем какво да правим с нея – и беше прав. Прав беше, че трябва да имаме заслужено самочувствие и гордо да отстояваме себе си на европейската и международната сцена“, заявява държавният глава.

#президентът Илияна Йотова #съболезнования #Вежди Рашидов

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