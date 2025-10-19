БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Президентът на Унгария пристига в България по покана на Румен Радев

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Двамата президенти ще посетят Родопския драматичен театър в Смолян

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Президентът на Унгария пристига днес на официално посещение в България по покана на българския си колега. Посещението на Тамаш Шуйок съвпада с отбелязването на Деня на българо-унгарското приятелство.

Сред темите, които ще обсъдят Радев и Шуйок, са задълбочаване на двустранните отношения в различни сфери на икономиката, спорта и културата. Очаква се да бъдат обсъдени и въпроси от европейския дневен ред.

Днес двамата президенти ще посетят Родопския драматичен театър в Смолян, където ще бъде представена изложба и ще има концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство.

Ще бъде отбелязана 100-годишнината от рождението на унгарския поет Ласло Наги, който е почетен гражданин на Смолян.

#Тамаш Шуйок #визита #Смолян #Унгария #посещение #президент #Румен Радев

Последвайте ни

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
2
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
3
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
5
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
6
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
6
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...

Още от: Политика

Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Защо Ивелин Михайлов се разсърди на депутатите си от "Величие"? Защо Ивелин Михайлов се разсърди на депутатите си от "Величие"?
Чете се за: 01:07 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
Чете се за: 02:15 мин.
Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото Димитър Стоянов: Непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото
Чете се за: 02:17 мин.
Костадин Костадинов: ГЕРБ капитулира пред Пеевски Костадин Костадинов: ГЕРБ капитулира пред Пеевски
Чете се за: 02:57 мин.
Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията Провалена пленарна седмица: Реакцията на опозицията
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Президентът на Унгария пристига в България по покана на Румен Радев Президентът на Унгария пристига в България по покана на Румен Радев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
И след дъжда - изгрява слънце, дали? И след дъжда - изгрява слънце, дали?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ