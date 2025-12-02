Президентът Румен Радев: Хиляди скандираха "Оставка" - не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток

"Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха "Оставка". Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите, защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си", заяви президентът Румен Радев в обръщение към българския народ.

По думите му България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността.