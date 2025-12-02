БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Румен Радев: Хиляди скандираха...
ПП-ДБ: Оттеглянето на бюджета е закъснял тактически ход,...
ЕК спира част от третото плащане за България по Плана за...
Над 70 души са задържани след протеста в София снощи
Рестарт на бюджетната процедура: Властта изтегли...
Президентът Румен Радев: Хиляди скандираха "Оставка" - не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток

У нас
Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред, подчерта държавният глава

Снимка: БТА
Слушай новината

"Дълго таеното недоволство на българите се изля на площадите. Хиляди в столицата и в големите градове скандираха "Оставка". Не ги спряха нито търговците на страх, нито спреният ток, нито авариралите ескалатори в метрото. Не ги отказаха и опитите на политическата класа и нейните медийни рупори да всеят разкол сред протестиращите, защото има чувства отвъд разлома, които всеки порядъчен човек таи в сърцето си", заяви президентът Румен Радев в обръщение към българския народ.

По думите му България има нужда от реална промяна, която да води към върховенство на правото и оздравяване на държавността.

"Това, което сегашната управляваща сглобка не може да направи. Властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред. Вярвам, че ще успеем. Да живее България!", завърши обръщението си президентът Румен Радев.

