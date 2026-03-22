БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Избори 2026 Свят бнт деца Спорт Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Йотова: Ако не знаем историята си, няма как да покорим бъдещето

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Запази
президентът йотова знаем историята покорим бъдещето
Слушай новината

Ако не помним рода си, не знаем корена и историята си, няма как да създаваме и да покоряваме бъдещето. Това заяви президентът Илияна Йотова в приветствието си към учениците и ръководството на пловдивското Средно училище "Черноризец Храбър", съобщиха от прессекретариата на президентството. По случай Благовещение учениците представиха концерт-спектакъла "Там, където се ражда надеждата".

Илияна Йотова открои значението на празника Благовещение.

"Има ли по-добър начин да посрещнем пролетта от благата вест, от повече надежда и повече светлина в душите ни и заедно да почетем дълбоките български традиции", каза държавният глава.

Президентът благодари на ръководството на училището, на учителите и родителите за това, че учат децата да тачат българския дух, да знаят що е то да си българин и да обичат Родината. Ролята на институциите е да бъдат винаги с всички, които работят за България, а вие работите за България, заяви Илияна Йотова. Тя открои също така активната и всеотдайна работа на учителския колектив да открива уникалността и таланта на всяко дете и да ги развиват.

Президентът Йотова подчерта надписа на сградата на Средно училище "Черноризец Храбър" – "Българино, знай своя род и език!".

"Тези думи са еманация на цялото Българско Възраждане. Оттам започва новата история на един народ, потъпкван в робство, но който никога не забравя рода си, езика си и славната история", посочи президентът.

Тези думи виждат децата всеки ден и те остават завинаги в сърцата им, допълни тя.

"В навечерието на големите християнски празници нека да се помолим да има повече разбирателство помежду ни. Нека да не разчитаме само на чудото, а сами да отворим пътя към това разбирателство, протегнатата ръка, надеждата и любовта между нас", призова Илияна Йотова.

По думите ѝ само така ще бъдем успешни, ще можем да подкрепяме децата си и да им дадем бъдещето, което заслужават.

#президентът Илияна Йотова #Благовещение

Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ