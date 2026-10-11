При катастрофа в Турция загинаха 11 души, а 27 бяха ранени

Общо 11 души са загинали, а 27 души са били ранени в катастрофа на туристически автобус и теглич за пътна помощ край град Маниса, Западна Турция, съобщи турската телевизия НТВ.

Произшествието е станало тази сутрин в около 11 ч. Туристически автобус се е сблъскал с теглич на пътна помощ на магистралата Гебзе-Орхангази-Измир близо до пунктовете за пътни такси край град Акхисар, окръг Маниса,Западна Турция.

След получаване на съобщението множество линейки, пожарни коли и полицейски екипи са изпратени на мястото на катастрофата. Ранените са настанени в болниците. Един от тях е в тежко състояние, заяви валията на Маниса Вахдеттин Йозкан.

По думите му е започнало разследване за причините от републиканската прокуратура.

Не се съобщават данни за пътниците в автобуса.

Очаква се по-късно да бъдат съобщени имената на загиналите и ранените граждани.