Примирието в Близкия изток: Иран взе тол такса за преминаване през Ормузкия проток

В някои части на Техеран тази вечер беше задействана противовъздушната отбрана след като са били засечени малки дронове. По – рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че не бърза да прекрати войната с Иран.

Тръмп отбеляза, че сделка ще бъде сключена само ако е целесъобразна и полезна за Съединените щати, техните съюзници и „по същество за останалия свят“. Според стопанина на Белия дом, Иран се мъчи да разбере кой е неговият лидер. Битката е между „хардлайнерите“, които губят тежко на бойното поле, и „умерените“, които изобщо не са толкова умерени, но печелят уважение, смята американският президент. Иранската телевизия разпространи кадри от американски силови действия срещу три кораба в Ормузкия проток, два от които са били задържани. Техеран вече въведе тол такси за протока и получи първо плащане за преминаване.