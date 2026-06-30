БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не...
Чете се за: 02:32 мин.
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са...
Чете се за: 01:22 мин.
Две години от избора и интронизацията на патриарх Даниил:...
Чете се за: 02:57 мин.
Владимир Кличко пред БНТ: Само с последствия за агресора...
Чете се за: 03:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Природният газ поскъпва: КЕВР утвърди цената за юли

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Запази
цената природния газ март повишава процент реши кевр
Слушай новината

Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди цена на природния газ за юли в размер на 37,70 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. На тази цена „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Независимо от нарастването с 5,84% спрямо м. юни, утвърдената цена остава конкурентна за българските битови и стопански потребители, тъй като е с около 4 евро/MWh по-ниска от юлските фючърси на международните борси, посочват от КЕВР. Справката показва, че котировките на водещия европейски газов хъб TTF са на нива около 41-42 EUR/MWh, а на българския „Газов хъб Балкан“ са в диапазона 39-42 EUR/MWh. До края на годината не се очаква регулираната цена за вътрешния пазар да надхвърли 40 евро/MWh, показва прогнозата на „Булгаргаз“. Основание за това е започналият спад на международните цени на нефта и природния газ, след края на конфликта в Близкия изток.

В ценовия микс за м. юли е включена доставка на азерски природен газ по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. „Булгаргаз“ осигури и втечнен природен газ (ВПГ) по сключени договори с търговци, след организиран търг.

Утвърдената цена на природния газ включва: компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността „обществена доставка“ и компонента за компенсиране на разходи, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището в „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

#поскъпва #цената за юли #природен газ #КЕВР #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна Саксония
1
Шестима души загинаха при стрелба в германската провинция Долна...
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят полицаите, напътствали момичето, което спаси майка си след припадък зад волана
2
"Детето е герой, очаквахме най-лошото": Пред БНТ говорят...
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
3
Падна тайната: Вижте колко е струвала охраната на Делян Пеевски
Волейболният мач Полша - Аржентина влезе в историята
4
Волейболният мач Полша - Аржентина влезе в историята
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
5
България загуби първия си мач на еврошампионата за мъже до 22 г.
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският олигарх Вадим Ермолаев
6
Трима души са ранени след взрив в Монако, сред тях е украинският...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните осигурителни прагове и максималният осигурителен доход
2
По-високи пенсии от юли: От август се вдигат минималните...
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за часове АМ "Тракия"
3
Тежка катастрофа с трима загинали, сред които две деца, затвори за...
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са поставени под карантина
4
Петима души, пътували заедно с лекаря, диагностициран с ебола, са...
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
5
Времето през юли: Очакват ни жеги до 43 градуса и валежи под нормата
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите
6
България постави на колене световния шампион в Лигата на нациите

Още от: Бизнес

САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл" до 25 юли
САЩ удължиха срока за купувачите на международните активи на "Лукойл" до 25 юли
България търси по-тясно индустриално партньорство с Полша и насърчава нови инвестиции България търси по-тясно индустриално партньорство с Полша и насърчава нови инвестиции
Чете се за: 03:27 мин.
В повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването към единната валута в ЕС, сочи проучване В повечето държави извън еврозоната гражданите подкрепят присъединяването към единната валута в ЕС, сочи проучване
Чете се за: 01:22 мин.
Българската хотелска асоциация: Няма стотици проценти печалби, а заплатите са близки до средните в страната Българската хотелска асоциация: Няма стотици проценти печалби, а заплатите са близки до средните в страната
Чете се за: 03:07 мин.
Има ли имотен балон в България? Има ли имотен балон в България?
Чете се за: 01:17 мин.
Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета Вицепремиерът Атанас Пеканов: Отпуснатите 1 млрд. евро по ПВУ са глътка въздух за бюджета
Чете се за: 07:17 мин.

Водещи новини

РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват замърсяване на водата
РЗИ-Бургас за мазута по плажовете: Пробите от морето не показват...
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа Иван Демерджиев: Мантинелите в България вероятно са най-скъпите в Европа
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха? Ще има ли нови преговори между САЩ и Иран в Доха?
Чете се за: 02:40 мин.
По света
Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас Акция срещу претоварените камиони на входа на Бургас
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Интерактивна карта на училищата в София и пътеводител за...
Чете се за: 02:27 мин.
Общество
Делото срещу Благомир Коцев: Варненският съд върна делото на...
Чете се за: 02:42 мин.
У нас
Художничка създаде пеперуда върху последния сняг на Витоша (СНИМКИ)
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
НА ЖИВО: Вицепремиерът Пулев с коментар след срещата с...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ