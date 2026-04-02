Привърженик на Аржентина открадна шоуто по време на пресконференцията на Скалони и отправи критики към него

Привърженик на Аржентина открадна шоуто от треньора на настоящите световни шампиони. В ранните часове на сряда сутринта, той успява да се промъкне в залата за пресконференции след победата на тима над Замбия на 31 март т.г.

Докато Лионел Скалони коментирал убедителната победа на Аржентина с 5:0, в залата влиза фен, който изразява недоволството си от представянето на Албиселесте по-малко от три месеца преди световното първенство.

„Пригответе се, защото Франция е по-добър отбор от Бразилия и Испания. Мбапе е най-добрият играч в света, заедно с Меси и Дибу Мартинес“, заявява фенът, оставяйки Скалони смаян от развитието на събитията.

Фенът дори поставя под въпрос избора на Аржентина да се изправи срещу по-слаби отбори в подгряващите си мачове.

Първоначално изненадан и безмълвен, 47-годишният треньор най-накрая отговаря иронично, докато модераторите се опитват да обуздаят неканения гост.

„Мислех, че е нагласено“, коментирал с усмивка Скалони.

Макар че е трудно да се поставят Килиан Мбапе, Лионел Меси и Емилиано Мартинес на едно ниво в момента, този фен може би заслужава признание за дързостта си, защото Аржентина наистина записа победи срещу отбори, които не са се класирали за Мондиал 2026.

Селекцията на Скалони е в серия от пет победи, но последното истинско изпитание пред нея завърши с поражение с 0:1 в Еквадор миналия октомври.

Преди Замбия, аржентинците надиграха Мавритания (2:1).

Защитаващият титлата световен шампион предизвика известно безпокойство след слабата си игра именно в този мач, а Лионел Скалони предупреди, че ако отборът не подобри представянето си, ще предприеме драстични мерки по отношение на състава от 26 играчи за световното първенство, който трябва да бъде представен до 30 май.

Тимът на Аржентина, който спечели световното първенство през 1978 и 1986 г., ще започне защитата на титлата си от Катар 2022 срещу Алжир на 16 юни в Група J, последван от мачове срещу Австрия на 22 юни и Йордания на 27 юни.