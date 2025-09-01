БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Проблем при кацането у нас на самолета на Урсула фон де Лайен

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:30 мин.
визита урсула фон дер лайен румъния
Снимка: БТА
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен стана мишена на предполагаема руска хибридна атака у нас. GPS навигацията на летището в Пловдив е била заглушена и се е наложило самолетът, с който фон дер Лайен пристига у нас вбера, да кацне използвайки хартиени карти. Новината беше съобщена първо от изданието "Файненшъл таймс" и потвърдено както от Министерския съвет, така и от Европейската комисия. България беше петата държава от 4-дневната обиколка на Урсула фон дер Лайен в 7 държави, граничещи с Украйна и Беларус.

Българското правителство потвърди съобщението за заглушаване на GPS навигационната система на летище Пловдив.

Фон дер Лайен се срещна у нас с премиера Росен Желязков и заедно посетиха най-голямото държавно военно предприятие – ВМЗ в Сопот.

Фон дер Лайен каза, че България има силна традиция в оръжейното производство и отбеляза, че 1/3 от оръжията, използвани от Украйна, идват именно от България. Според нея Путин няма намерение да спира войната и Европа трябва едновременно да помага на Украйна и да засили собствената си отбрана.

