Продължава делото за убийството на Пейо Пеев

от БНТ , Източник: БГНЕС
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка й - бившата дипломатка Красимира Трифонова

съдът отново потвърди ареста красимира трифонова обвинена убийството пейо пеев
Софийският градски съд ще гледа в сряда делото за убийството на Пейо Пеев. На 1 април 2025 г. СГС даде ход по същество на делото, 15 месеца след убийството на Пеев.

Обвинени са неговата съпруга Габриела Славова и майка й - бившата дипломатка Красимира Трифонова.

Защитата на Трифонова настоя да се изчака назначената психиатрична експертиза, която да покаже вменяема ли е Трифонова, но въпреки това тогава съдия Иво Хинов даде ход по същество.

На 19 юни 2025 г. стана ясно, че Красимира Трифонова няма психиатрично заболяване - едно от заключенията на комплексната съдебно-психиатрична експертиза, която беше приета по време на съдебно заседание.

Трифонова е обвинена, че в съучастие с дъщеря си - Габриела Савова, е убила по особено жесток начин Пейо Пеев.

Тялото на мъжа, който бе съпруг на Савова, беше намерено в края на месец януари 2024 година в опожарена кола на Витоша.

Съдебно-медицинска експертиза установи, че той е бил удушен от двете жени. В края на април 2024 година Софийският апелативен съд остави под домашен арест Габриела, която е с електронна гривна.

#дело Пейо Пеев #съд

